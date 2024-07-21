قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن روسيا شنت خامس هجوم بطائرات مسيّرة على كييف خلال أسبوعين.

وأضاف أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمّرت 35 من أصل 39 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا.

وكتب سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف على تطبيق "تيليجرام" أنه "لم يُبْلّغ عن وفيات أو إصابات أو أضرار حتى الآن".

وأردف: "هذه الهجمات الممنهجة بطائرات مسيّرة تثبت مجددًا أن الغازي يتحين باستمرار فرصة قصف كييف".

وتابع: "أنهم يختبرون أساليب جديدة ويبحثون عن طرق جديدة للاقتراب من العاصمة، في محاولة لكشف مواقع دفاعنا الجوي".

في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 8 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا في أثناء الليل.

وكتبت الوزارة على "تيليجرام" أن 3 من تلك الطائرات دُمِّرَت فوق "بيليجورود" على الحدود مع أوكرانيا، فيما جرى اعتراض 3 مسيّرات أخرى فوق البحر الأسود.