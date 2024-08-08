طالبت السفارة الأوكرانية في مكسيكو الحكومة المكسيكية باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا ما حضر حفل تنصيب الرئيسة كلاوديا شينباوم.

وقالت السفارة في بيان "نحن واثقون من أنّ الحكومة المكسيكية ستحترم مذكرة الاعتقال الدولية" الصادرة بحقّ بوتين و"ستسلّمه إلى الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي"، أي المحكمة الجنائية الدولية، إذا ما شارك في حفل تنصيب شينباوم الذي سيقام في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي آذار/مارس الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقّ بوتين بتهم ارتكاب "جرائم حرب"، وفقا لفرانس برس.

والمكسيك هي إحدى الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أسّست المحكمة الجنائية الدولية.

وتنصّ هذه المعاهدة على أنّه "من واجب كلّ دولة أن تقدّم إلى ولايتها القضائية الجنائية المسؤولين عن الجرائم الدولية".