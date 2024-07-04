مركز إيراني يكشف نسبة مشاركة الجولة الثانية.. وتقدم بزشكيان‎

توقع مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين ISPA، الخميس، أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالجولة الثانية يوم غد الجمعة إلى 45% من الناخبين.

وذكر المركز في بيان له أنه "أجرى حتى يوم أمس استطلاعًا وجهًا لوجه بلغ عدد المشاركين فيه 3606 أشخاص من كافة مدن وقرى إيران، أكد 45% عزمهم المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

خامنئي يصرح

وأشار المركز إلى أنه سيحصل المرشح الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان على 49.5%، فيما سيحصل المرشح المتشدد سعيد جليلي على 43.9%، فيما قال 4.8% إنهم لم يختاروا بعد مرشحهم الذي من المرجح أن يُحَدَّد بحلول يوم غد الجمعة.

ورغم هذا الاستطلاع فلا تزال نسبة المقاطعة للانتخابات الرئاسية بالجولة الأولى تثير قلق النظام الإيراني؛ ما أضفى شكوكًا على شرعيته.

هذه المقاطعة الواسعة التي وصلت إلى 60% في الجولة الثانية، دفعت المرشد علي خامنئي أمس للخروج بتصريحات قال فيها إن مستوى المشاركة الشعبية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية "أقل من المتوقع".

وأشار إلى أن السياسيين وعلماء الاجتماع يحققون في أسباب انخفاض مشاركة الناس في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "أن الاعتقاد بأن الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد النظام هو تصور خاطئ تمامًا".

ومضى خامنئي قائلًا: "من الممكن أن بعض الناس لا يحبون بعض المسؤولين أو حتى النظام الإسلامي، فهم يقولون هذه الأشياء بحرية، لكن هذه العقلية التي مفادها أن أي شخص لم يصوت، مرتبط بهؤلاء الناس طريقة تفكير خاطئة تمامًا".

أقل معدل مشاركة

ودعا الشعب الإيراني إلى صناديق الاقتراع، معربًا عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية "مصدر شرف للنظام".

وقال: "كثير من الناس لديهم مشاكل، أو لم يشاركوا في التصويت لأسباب أخرى».

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إن نسبة مشاركة الناخبين المؤهلين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في هذا البلد بلغت نحو 40%، وهو أقل معدل مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الإيرانية منذ ثورة 1979.