أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء حظر "المركز الإسلامي في هامبورغ" للاشتباه بدعمه ميليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاء في بيان الأربعاء، أن وزارة الداخلية "حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في ألمانيا كلها؛ لأنه منظمة إسلامية متطرفة، لها أهداف مخالفة للدستور".

ونفّذت "مداهمات" صباح اليوم الأربعاء في 53 مقرًّا تابعًا له في مناطق مختلفة من ألمانيا؛ بناءً على أمر من المحكمة.

وكشف الوزارة أن حظر المركز استند إلى أدلة شاملة تم التوصل إليها خلال عملية تفتيش سابقة، شملت 55 مبنى، وأُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني. بحسب "رويترز".

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر "اليوم حظرنا المركز الإسلامي في هامبورغ الذي يروّج للأيديولوجية الشمولية الإسلامية المتطرفة في ألمانيا".

وأضافت أنها تريد أن توضح أن "هذا الحظر لا ينطبق إطلاقًا على الممارسات السلمية للمذهب الشيعي".

والمركز الإسلامي في هامبورغ، بمنزلة جمعية مسلمة تدير مسجدًا في هذه المدينة الألمانية التي كانت محور تحقيق منذ أشهر عدة؛ للاشتباه بدعمها حزب الله.