"هجوم غير مبرر".. الجيش الأمريكي ينتقد ترامب بعد حادثة المقبرة

وجه الجيش الأمريكي انتقادًا غير مباشر للرئيس السابق، المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، حين علق على حادثة أثارت الجدل خلال زيارة ترامب إلى مقبرة آرلينغتون الوطنية، إذ إن أعضاء في حملته دخلوا في مشادة مع مسؤول في المقبرة، وقال الجيش إن المسؤول "هوجم بشكل غير مبرر".

وجاء موقف الجيش عبر بيان أصدره بعد 3 أيام من الواقعة، التي أثارت جدلًا كبيرًا، وكان ترامب زار المقبرة مع بعض أفراد عائلات الجنود الأميركيين الـ13 الذين قتلوا إثر تفجير انتحاري خلال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل 3 سنوات.

وأكد ترامب بأنه حضر إلى المقبرة بدعوة من العائلات، وقال منتقدون إنه "حاول استغلال المأساة" من أجل حملته الانتخابية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.

وأشار بيان الجيش الذي لم يذكر اسم ترامب صراحة، إلى أن المشاركين الذين كانوا في الزيارة "أُعْلِمُوا بالقوانين التي تحظر بوضوح أي أنشطة سياسية داخل المقبرة"، لافتًا إلى أن المسؤول "حاول ضمان الالتزام بتلك القواعد، لكن دُفِع بعيدًا"، مضيفًا أنه لن يرفع دعوى قضائية، وأُغْلِقَت المسألة.

واندلع سجال حاد يوم الأربعاء، بين موظفين في حملة ترامب ومسؤول في مقبرة أرلينغتون، إذ أفاد تقرير بأن معاوني المرشح السابق، دفعوا مسؤولًا خلال زيارة إلى المقبرة.

وأكد بيان الجيش الأمريكي بأن "الحادث مؤسف"، وأنه من المؤسف أيضًا تعرض المسؤول لاعتداء "غير مبرر".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، في تصريحات للصحفيين: "ندعم الجيش في قراره بإغلاق المسألة، القواعد واللوائح واضحة للغاية، ما حدث في وقت سابق هذا الأسبوع أمر مؤسف للغاية".