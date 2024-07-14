بعد تصريحاته عن"ستورم شادو".. بريطانيا تضع زيلينسكي في"موقف محرج"

تعرَّض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقف محرج، بعد نفي المملكة المتحدة تصريحًا له حول إعطاء كييف صلاحيات جديدة باستخدام صاروخ بريطاني.

وأعلنت المملكة المتحدة أن أوكرانيا لم يكن لديها إذن باستخدام صواريخها من طراز "ستورم شادو" لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أعلنت المملكة المتحدة، في العام 2023، أنها ستزود كييف بالصواريخ بعيدة المدى، والتي يمكن إطلاقها من الطائرات ويبلغ مداها أكثر من 155 ميلاً - أي 3 أضعاف ذلك المدى الذي تبلغه صواريخ "هيمارس" التي زودتها بها الولايات المتحدة.

لكن في لحظة دبلوماسية حرجة بالنسبة للدولتين، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن سياسة الحكومة البريطانية الجديدة بشأن استخدام الصواريخ "لم تتغير".

وفي بيان لمجلة نيوزويك، قالت الحكومة البريطانية: "لم يحدث أي تغيير في موقف المملكة المتحدة. لقد قدمنا ​​مساعدات عسكرية لدعم حق أوكرانيا الواضح في الدفاع عن النفس ضد الهجمات الروسية غير القانونية وفقًا للقانون الإنساني الدولي. نحن واضحون في أن المعدات التي قدمتها المملكة المتحدة تهدف إلى الدفاع عن أوكرانيا".

وأضاف البيان، أن "حكومة المملكة المتحدة لن تعلّق على تفاصيل العمليات".

ويبدو أن الارتباك ظهر بعد أن أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أن الأمر يتعلق بأوكرانيا بشأن كيفية استخدام الصواريخ التي يسمح مداها لكييف بضرب أهداف روسية في شبه جزيرة القرم.

وقال إنه إذا تم استخدام الصاروخ "وفقًا للقانون الإنساني الدولي... فالأمر متروك لأوكرانيا لتقرر كيفية نشره لتلك الأغراض الدفاعية".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاحقًا على موقع "إكس": "علمت بالإذن باستخدام صواريخ ستورم شادو ضد أهداف عسكرية في الأراضي الروسية".

وتحدث كيف ناقش هو وستارمر "التنفيذ العملي" لهذا القرار في قمة الناتو، الأسبوع الماضي، في واشنطن العاصمة.

"لم نمنح الإذن"

إلا أن حكومة المملكة المتحدة قالت إنها لم تمنح أوكرانيا الإذن بعد بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على روسيا.

وقالت صحيفة "التلغراف" نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه، إنه لم يتم استخدام الصاروخ هذا العام، وسيتعين على زيلينسكي "البحث عن ضمانات في مكان آخر" قبل أن تتمكن أوكرانيا من إطلاق صواريخ "ستورم شادو" على روسيا، وسط مخاوف دولية من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى التصعيد.

وقال مصدر دفاعي رفيع للصحيفة، إن الإذن بذلك سيتطلب موافقة 3 دول، إحداها المملكة المتحدة، دون تسمية الدولتين الأخريين.

وتشارك فرنسا في تصنيع صاروخ "ستورم شادو".

وذكرت صحيفة أوكراينسكا برافدا الأوكرانية، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سُئل عما إذا كان من الممكن استخدام الصواريخ لضرب المطارات العسكرية الروسية بعيدًا عن الحدود الأوكرانية الروسية.

ورد لامي بأن زيلينسكي: "شاركنا بعض وجهات النظر التي نفكر فيها بشكل أكبر"، وأننا "تعهدنا بالابتعاد والنظر في بعض الأشياء الأخرى"، بينما أضاف: "لن أخوض في قرارات عملية".

وفي أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي، أصدر أعضاء الحلف إعلانًا لدعم أوكرانيا وعدوا فيه بتقديم مساعدات إضافية، وتعهدوا بدعم "مسارها الذي لا رجعة فيه" نحو عضوية حلف شمال الأطلسي.

لكن بنجامين فريدمان، مدير السياسات في مؤسسة "أولويات الدفاع" البحثية، التي تدعو إلى ضبط النفس في السياسة الخارجية الأمريكية، انتقد الناتو لأنه قدَّم "أملاً زائفًا في العضوية".

وقال فريدمان، إن "الوعد بعضوية المستقبل في حلف شمال الأطلسي يبقي على سبب الحرب، ويحفز روسيا على مواصلة القتال لمنع وصول هذه النقطة".

وأضاف أن "التظاهر بأن حلف شمال الأطلسي سيدافع عن أوكرانيا في مرحلة ما في المستقبل أو أن كييف قادرة على استعادة كل أراضيها يشجع أوكرانيا على مواصلة إستراتيجية الحرب غير الناجحة".