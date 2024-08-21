دفع الخوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية غير الآمنة، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".

اليونان

ألغت شركة "طيران إيجين"، الناقل الوطني اليوناني جميع رحلاتها من وإلى بيروت وعمّان وتل أبيب حتى الـ22 من شهر آب/أغسطس الجاري.

الجزائر

علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.

لاتفيا

ألغت شركة "إير بالتيك" المملوكة لحكومة لاتفيا جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى الـ25 من شهر أغسطس/آب الجاري.

فرنسا

استأنفت "إير فرانس" رحلاتها الجوية بين باريس وبيروت في الـ15 من شهر أغسطس/آب الجاري، بعد أن علقتها أسبوعين.

هولندا

ألغت "كيه.إل.إم" الذراع الهولندية للشركة "إير فرانس"، جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الـ26 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.

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وألغت وحدة "ترانسافيا" للطيران منخفض التكلفة الرحلات من وإلى تل أبيب حتى الـ31 من شهر مارس/آذار لعام 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان حتى الـ3 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

الهند

علقت شركة الطيران الهندية "إير إنديا" رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

هونغ كونغ

ألغت شركة "كاثي باسيفيك"، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى الـ27 من شهر مارس/آذار لعام 2025.

أمريكا

مددت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى الـ30 من شهر سبتمبر/أيلول المُقبل.

بريطانيا

قال متحدث باسم شركة "إيزي جت"، إن الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في شهر أبريل/نيسان الماضي، وستستأنفها في الـ30 من شهر مارس/آذار لعام 2025.

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نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الـ8 من شهر أغسطس/آب الجاري، حتى الـ4 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".

فنلندا

تواصل شركة الطيران الفنلندية "فين إير" تجنب المجال الجوي الإيراني؛ مما قد يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة.

إيطاليا

مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "إيتا إيروايز" تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الـ21 من شهر أغسطس/آب الجاري.

بولندا

علقت شركة الطيران البولندية "لوت" رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى الـ26 من شهر أغسطس/آب الجاري.

ألمانيا

مددت "لوفتهانزا"، مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان ومدينة أربيل العراقية حتى الـ26 من شهر أغسطس/آب الجاري.

أوروبا

ألغت شركة "رايان إير"، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الـ30 من شهر سبتمبر/أيلول المُقبل، بسبب "قيود تشغيلية".

سنغافورا

أوقفت الخطوط الجوية السنغافورية التحليق عبر المجال الجوي الإيراني، وتسلك مسارات بديلة.

رومانيا

مددت شركة الطيران الرومانية الوطنية "تاروم"، تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى الـ2 من شهر سبتمبر/أيلول المُقبل، فيما استأنفت مؤقتا الرحلات الجوية إلى تل أبيب وعمّان حتى الـ23 من شهر أغسطس/آب الجاري.

شيكاغو

علقت شركة الطيران "يونايتد إيرلاينز"، التي تتخذ من شيكاغو مقرا رحلاتها إلى تل أبيب لمدة غير محددة.

وكانت الشركة قد علقت رحلاتها اليومية بين نيوارك بولاية نيوجيرزي وتل أبيب في الـ31 من شهر يوليو/تموز الماضي، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.

إسبانيا

ألغت "بيولينج" الشركة الإسبانية للطيران منخفضة التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (أي.إيه.جي) جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى الـ26 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.