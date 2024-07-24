قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن فريقه طلب من جهاز الخدمة السرية قبل محاولة اغتياله، توفير المزيد من أفراد الأمن المكلفين بحراسته في فعاليات الحملة الانتخابية، لكن لم يتم تلبية هذا الطلب.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس": "لقد تم تعزيز فريق الحراسة بالفعل، كان ينبغي عليهم تعزيزه من قبل، أعلم أننا طلبنا منهم تعزيزه، كما تعلمون، لدينا حشود من 40، أو 50، أو 60 ألف شخص، وفي نيوجيرسي، كان لدينا 107 آلاف شخص، وعندما يكون لديك حشود كهذه، فأنت بحاجة إلى المزيد من الأفراد للتأمين".

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وأردف "انس أمري، لكن كرئيس، لأي رئيس، يجب أن يكون لديك المزيد من الناس للحراسة"، منوها إلى أنه "لا يعتقد أن مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل، التي أعلنت استقالتها على خلفية الفشل في منع محاولة الاغتيال، كان أمامها خيارات كثيرة".

وأكد ترامب أنه "كان ينبغي أن يكون لديهم أشخاص على السطح وكان ينبغي عليهم أن يخبروني بوجود مشكلة، أعتقد أنهم ربما لم يعرفوا بالأمر".