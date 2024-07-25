فرضت أستراليا عقوبات مالية وحظْرَ سفر على 7 مستوطنين إسرائيليين وحركة استيطانية شبابية، بتهم حوادث "ضرب واعتداء جنسي وتعذيب" بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة "فرانس برس".

ويأتي القرار الأسترالي منسجمًا مع قرارات مماثلة اتخذها في وقت سابق كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحق مستوطنين إسرائيليين.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، فرض عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة أفراد إسرائيليين وحركة استيطانية شبابية.

وقالت وونغ إن "الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات اليوم تورطوا في هجمات عنيفة على فلسطينيين"، ويشمل ذلك "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب بحق فلسطينيين، ما أدى إلى إصابات خطيرة، وفي بعض الحالات إلى الوفاة"، وفق تعبيرها.

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وازداد التوسع الاستيطاني بشكل حاد منذ عودة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى السلطة أواخر عام 2022، على رأس ائتلاف متشدد مؤيد للاستيطان.

وأكدت السلطات الفلسطينية مقتل 589 فلسطينيًّا في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي، أو على أيدي مستوطنين، منذ اندلاع الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الفترة ذاتها، قُتل ما لا يقل عن 17 إسرائيليًّا بينهم جنود في هجمات فلسطينية، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.