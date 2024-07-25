قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إن موقف الولايات المتحدة تجاه إسرائيل يحتاج إلى التغيير، مؤكدًا أن هذا لن يحدث إلا إذا فاز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، دونالد ترامب بولاية جديدة.

وأضاف بن غفير، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، يوم أمس الأربعاء، إن عودة الرئيس الأمريكي السابق ستعزز فرص النصر على الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، والجمهورية الإسلامية نفسها.

وأعرب عن اعتقاده أن "إسرائيل ستحصل على الدعم للعمل ضد إيران" إذا فاز ترامب في الانتخابات، لافتًا إلى فشل الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، في دعم إسرائيل بشكل مطلق في حربها ضد حركة حماس.

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وفي الوقت الذي لم يتطرق فيه بن غفير إلى سياسات نائب الرئيس الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، بشكل مباشر، أشار ضمنًا إلى أنها ستكون استمرارًا لسياسات بايدن.

وجدد الوزير الإسرائيلي المتطرف تهديده بالاستقالة، وقال "سأترك حكومة بنيامين نتنياهو إذا تم التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى مع حركة حماس.. لا يمكنني دعمه".

وشدد على تأييده الحرب الشاملة ضد ميليشيا حزب الله اللبنانية، موضحًا أنه "كلما أسرعنا كان ذلك أفضل".