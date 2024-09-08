برلمانية أوكرانية: هذه أسباب عملية "كورسك" وإيران متورطة في الحرب (فيديو إرم)

رأت البرلمانية الأوكرانية هالينا يانتشينكو (Halyna Yanchenko) أن عملية كورسك كانت خطوة مهمة وإستراتيجية بالنسبة للأوكرانيين، وذلك لأنه "على مدى أشهر كان الوضع على الجبهة الأمامية على حاله نوعًا ما، دون إحداث تغييرات كبيرة"، حسب رأيها.

وقالت في حديث خاص مع "إرم نيوز" إنه "كان من المهم أن نوضح للمجتمع الدولي وكذلك إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفكير بطريقة مختلفة لتغيير الوضع على خط الجبهة".

وأضافت: "نؤيّد عملية كورسك التي قامت بها القوّات المسلحة الأوكرانية بقوة، وقد أجبرنا على القيام بذلك لأنّ الروس كانوا يهاجمون المواطنين الأوكرانيين انطلاقًا من تلك الأراضي المجاورة للحدود".

وأردفت: "لذا كان الأمر مهمًّا أوّلًا، لتعزيز وضع تلك المنطقة عبر إبعاد السلاح الروسي عن الحدود، وثانيًا، للتوضيح فإنّ إبقاء الوضع على ما هو عليه على الحدود ليس من مصلحة أوكرانيا".

وتابعت: "أعتقد أنّه في ظل تلك الظروف، لا يودّ بوتين إبقاء الوضع على حاله على الخطوط الأمامية في حال حصول الأمر ذاته على الأراضي الروسية، ولن تصبح الأراضي الأوكرانية وحدها هي نقطة التفاوض".

تحذيرات من ضرب العمق الروسي

وعمّا إذا كانت فكرة ضرب العمق الروسي فكرة سيئة، خصوصًا مع تحذير الأمريكيين كييف من ذلك، ومطالبة إيطاليا باستخدام السلاح على الأراضي الأوكرانية فقط، قالت: "لنبدأ من أهمية أن تكون لأوكرانيا القدرة على ضرب الأهداف العسكرية في روسيا، لأنّ الأخيرة في المقابل تدمّر الكثير من المدن القائمة على الخطوط الأمامية، بما في ذلك المدن الكبرى مثل: خاركيف، حيث كان يعيش أكثر من مليون شخص قبل الغزو الشامل".

وأكملت: "تقع مدينة خاركيف على بعد 30 أو 40 كيلومتراً فقط من الحدود الروسية، وموسكو تضرب الأحياء المدنية بسلاح محدد، على سبيل المثال، يسمى C-30 وتستغرق تلك الصواريخ 30 ثانية للوصول إلى المدينة، وبالتالي فالناس ليس لديهم الوقت حتى للركض إلى الملاجىء لإنقاذ أنفسهم وأطفالهم وعائلاتهم".

وتابعت: "وفقاً للشروط التي يضعها بعض الحلفاء الغربيين أمام أوكرانيا، فنحن لا نستطيع حتى ضرب صواريخ C-30 التي تدمر تلك المدن المتواجدة على الخطوط الأمامية بما فيها الأحياء المدنية وغيرها، لذلك بالنسبة لنا، نعتبرها ظروفاً غير عادلة تماماً وحرباً غير عادلة، بل أنّها كمباراة ملاكمة حيث يُجبر أحد المقاتلين على وضع يديه بإحكام خلف ظهره، ويستخدم مقاتل آخر دعامات المفاصل بدلاً من قفازات الملاكمة".

أخبار ذات علاقة زيلينسكي يلمح إلى موافقة الغرب على ضرب العمق الروسي

نريد انتهاء الحرب ولكن

وأوضحت: "نحن نحاول أن نوضح للحلفاء الذين نقدرهم كثيراً أنّه من أجل تحقيق التوازن بين القوات على خط المواجهة وتسريع إنهاء الحرب، من المهم إعطاء تلك الفرصة، وليس منعنا من فرصة استخدام ذلك السلاح ضدّ الأهداف العسكرية، لأنّه على عكس الروس الذين يقتلون مئات المواطنين الأوكرانيين، مئات العائلات ليلاً، لأنّهم عادة ما يهاجمون ليلاً، في غرف نومهم، نحن لا نفعل ذلك للروس، لأنّ الأمر غير منطقي بالنسبة لنا.

وشدّدت البرلمانية الأوكرانية على أنّ "كييف تريد فقط أن تنتهي تلك الحرب وتوقف الروس، فيما يطلب منا أن نستخدم السلاح والذخيرة التي لدينا ضدّ الأهداف العسكرية فقط، وليس ضدّ الأهداف السكنية أو الأهداف المدنية الأخرى".

تقارير عن تزويد إيران روسيا بالصواريخ

وفي معرض تعليقها على تزويد إيران روسيا بالصواريخ وفق تقارير أجنبية، قالت: "أعتقد أنّ إيران ارتكبت خطأ كبيراً عندما قرّرت الانخراط في الحرب والقيام بذلك التعاون العسكري مع روسيا".

ورأت أنّ "إيران أصبحت أيضاً متورطة بشكل رئيسي في قتل المدنيين الأوكرانيين، ومن ثم فإن ذلك التورّط قد يزيد من صعوبة الوضع الإيراني على الصعيد الدبلوماسي".

السلام غير المشروط مرفوض

وعن موقف روسيا بشأن السلام غير المشروط، قالت: "عندما يتحدّث بوتين عن السلام غير المشروط، فهو يتحدث عن تحقيق السلام بشروط موسكو، وذلك مجرّد تلاعب. بالنسبة لأوكرانيا ليس لدينا الكثير من الشروط، بل شرط رئيسي واحد فقط، وهو أن تُحترم حدودنا المعترف بها دولياً، ونريد استعادة أراضينا".

شاهدوةا ايضاً: mpox .. ما هو مرض جدري القردة ولماذا ينتشر بسرعة؟