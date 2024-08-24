شن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، السبت، هجومه الأعنف على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي؛ بسبب توقيعه على الحظر المفروض على الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، واصفا القرار بأنه "جنون"، قائلا إنه يريد وضع حد للأوكرانيين "مرة واحدة وإلى الأبد".

وقال قديروف، لقناة "روسيا اليوم": "هذا جنون، حتى الشيطان لا يستطيع أن يفكر بمثل هذا الشيء، وليس الإنسان... الغرب له مصالحه الخاصة، والشياطين الأوكرانيين الذين ينفذون ذلك، لا إله لهم".

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وأضاف: "لا حاجة للتفاوض معهم، للحديث عن شيء ما، ولسنا بحاجة إلى جار عدو، يهاجمنا في أي وقت وينضم إلى الغرب وأوروبا، ولا أريد أن أترك الأمر على هذا النحو، أريد أن أنهيه مرة واحدة وإلى الأبد".

جاء ذلك بعد أن وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على قانون يسمح بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، الذي أقره برلمان أوكرانيا الثلاثاء الماضي.