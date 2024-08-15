قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس، إنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية وعددها 29.

وذكرت القوات الجوية في بيان أن روسيا أطلقت أيضا ثلاثة صواريخ موجهة من طراز كيه.إتش-59 خلال الهجوم.

وفي سياق متصل، قال القائم بأعمال حاكم منطقة "كورسك" الروسية أليكسي سميرنوف فجر اليوم الخميس، إن السلطات في المنطقة قررت إخلاء مقاطعة جلوشكوف من السكان، وسط استمرار تقدم القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية، وفق رويترز.

وتقع المنطقة على الحدود مع أوكرانيا مباشرة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألفا. وقال سميرنوف على تيليغرام إن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تنسق عملية الإجلاء.