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إصابة ترامب في واقعة إطلاق نار خلال تجمع انتخابي (فيديو)

إصابة ترامب في واقعة إطلاق نار خلال تجمع انتخابي (فيديو)
دونالد ترامبالمصدر: متداولة
وكالات
وكالات
13 يوليو 2024، 10:40 م

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ترامب أصيب في واقعة إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا. 

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا اليوم السبت. وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

 

 

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه ثم شوهد ضباط من جهاز إنفاذ القانون على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار المشار إليها وذلك في تصريح للصحفيين لدى خروجه من كنيسة في ديلاوير.

 

 

 

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب أصيب في واقعة إطلاق النار. ولم ترد أي تفاصيل أخرى.

 

 

 

 

دونالد ترامبأمريكاالانتخابات الأمريكية

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