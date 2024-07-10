ترامب يدين مؤامرة بايدن "المشؤومة" ويتهمه بـ"خداع" الرأي العام الأمريكي

اتهم المرشح دونالد ترامب الثلاثاء منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي يجهد لمحو أدائه المتعثر خلال المناظرة الأخيرة، بخداع الرأي العام الأمريكي. بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت كلمة ترامب في فلوريدا في جنوب شرقي البلاد أول ظهور علني له منذ أن بدأ الكلام عن أن انسحاب بايدن يرتدي بعض الزخم؛ إذ إنه لم يخض حتى الآن في التكهنات حول صحة الرئيس الأمريكي.

وقال ترامب في مطلع خطاب استمر 75 دقيقة ركز في غالبيته على منافسه البالغ 81 عاما "هذه أكبر عملية تستر في التاريخ السياسي".

وأضاف "كما تعرفون، إنهم جمعيا مشاركون في المؤامرة المشؤومة لخداع الرأي العام الأمريكي حول القدرات المعرفية للرجل الذي يشغل المكتب البيضاوي".

ومضى يقول إن بايدن "فاسد وغير كفؤ ويعاني من اضطرابات إدراكية".

أخبار ذات علاقة ترامب يدعو لمناظرة ثانية مع بايدن "شاملة ودون قيود"

وفي خطاب زخر بالمبالغات أو المعلومات المضللة، اتهم ترامب منافسه بالاختفاء بانتظام من المكتب البيضاوي تاركا نجله هانتر الذي أدين بتهمة حيازة سلاح بطريقة غير قانونية، يحكم الولايات المتحدة بمساعدة السيدة الأولى جيل بايدن.

وتحدى الرئيس الجمهوري السابق (2017-2021) منافسه الديمقراطي للمشاركة في مناظرة أخرى من دون مشرف على النقاش، ودعاه إلى خوض مباراة غولف.

وأكد بسخرية "سيكون ذلك أكثر الأحداث الرياضية متابعة في التاريخ، وأكثر أهمية من رايدر كاب، أو حتى الماسترز"، في إشارة إلى بطولات رئيسية في رياضة الغولف.

وأضاف، "في حال فاز سأتبرع لمنظمة خيرية من اختياري بمبلغ مليون دولار. لكني أؤكد لكم أنه لن يقبل هذا العرض".