بعد تغييرات أوكرانيا.. زاخاروفا تدعو وزراء خارجية "الناتو" لاقتفاء خطى كوليبا

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لاقتفاء أثر وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، وتقديم استقالاتهم.

وقالت زاخاروفا في تعليقها على التغيير الوزاري الذي وصف بأنه "الأكبر في تاريخ الحرب"، إن "على وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي أن يحذوا حذو كوليبا ويستقيلوا".

وشبهت المسؤولة الروسية استقالة وزير الخارجية الأوكراني كوليبا بـ "تساقط أوراق الأشجار في الخريف"، محذرة الاتحاد الأوروبي و"الناتو" من التصعيد وما يحمله من مخاطر.

وقالت في إفادة صحفية: "كما ترون فقد سقطت الحكومة بأكملها في أوكرانيا، وهو ما يعني أن أوراق الخريف تتساقط، وتتعرى الفروع".

وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، تغييراً وزارياً واسعاً هو الأكبر منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية الشاملة ضد كييف.

وأرجع زيلينسكي التغيير الوزاري الكبير، الذي جاء في وقت حاسم خلال الحرب مع روسيا، لحاجة أوكرانيا تحتاج إلى "طاقة جديدة"، حيث بدأ التغيير بموجة استقالات متتابعة، أبرزها كانت لوزير الخارجية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الأيرلندي الزائر سيمون هاريس: "نحن بحاجة إلى طاقة جديدة اليوم، وهذه الخطوات تهدف إلى تعزيز دولتنا في مختلف الاتجاهات".

موجة استقالات

وقدّم 6 وزراء، من بينهم وزير الخارجية دميترو كوليبا، استقالاتهم وقبل البرلمان استقالة 4 منهم، ومن المتوقع أن ينظر البرلمان في استقالة كوليبا، اليوم الخميس.

وكان كوليبا (43 عاماً) أشهر شخصية أوكرانية في الخارج بعد زيلينسكي، وكان يلتقي بزعماء العالم، ويضغط من أجل حصول بلاده على دعم عسكري وسياسي ويتحدث الإنجليزية بطلاقة.

وقال المشرعون إن الاستقالات تضمنت نائب رئيس الوزراء المكلف بالتكامل الأوروبي، ووزير الصناعات الاستراتيجية المسؤول عن إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، بالإضافة إلى وزيرين آخرين.

وأشار محللون إلى أن إعادة ضبط الحكومة الأوكرانية كانت مخططة منذ فترة، إلا أنها تأجلت بسبب تركيز الرئيس زيلينسكي على المحادثات مع الشركاء الغربيين خلال الصيف، بهدف تأمين المساعدات العسكرية والمالية.

وقال فولوديمير فيسينكو، وهو محلل سياسي مقيم في كييف: "هذه عملية إصلاح مخطط لها للحكومة"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف: "الآن سيتم تجديد نصف الحكومة. هذا هو أسلوب زيلينسكي. إنه يعتقد أن الوزير الجديد يجلب طاقة جديدة ونهجاً مبتكراً، ويعمل بنشاط أكبر. إنه يتوقع هذا التأثير بالضبط".

ولم يتوقع فيسينكو حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية بعد إقالة كوليبا المتوقعة، ومن المتوقع أن يعلن زيلينسكي مرشحه لمنصب وزير الخارجية، قريباً، والنائب الأول لوزير الخارجية أندري سيبها من بين المرشحين الأوفر حظاً.

تغيير وسط التصعيد

وأعلن الكرملين أن التغييرات الحكومية في أوكرانيا لن تؤثر على عملية مفاوضات السلام بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، يبدو أن مثل هذه المحادثات تظل احتمالية بعيدة في ظل تباعد أهداف الطرفين المتحاربين.

وتتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا، بينما توغلت القوات الأوكرانية بشكل مفاجئ داخل منطقة كورسك الروسية.

وكثفت روسيا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية، بينما شنت كييف هجوماً كبيراً بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية الروسية للطاقة في مطلع الأسبوع.