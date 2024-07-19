اتسعت وتيرة العنف في بنغلادش، ما أدى لارتفاع حصيلة القتلى إلى 105 اليوم الجمعة، نتيجة للاحتجاجات الطلابية، بحسب تعداد نشرته "فرانس برس" استنادًا إلى بيانات المستشفيات.

وأُبلغ عن 24 قتيلًا إضافيًا في ثلاثة مستشفيات في العاصمة دكا، و6 قتلى آخرين في مدينة رانغبور في شمال البلاد، أضيفوا إلى الحصيلة السابقة البالغة 75 قتيلًا.

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اجتاح متظاهرون سجنًا في منطقة نارسينغدي بوسط بنغلادش وأطلقوا سراح "مئات" المعتقلين قبل أن يضرموا النار في المبنى.

وتشهد بنغلادش منذ الأول من تموز/يوليو تظاهرات طلابية تطالب بإصلاح نظام التوظيف في القطاع العام على خلفية أزمة توظيف حادة في صفوف الخريجين في البلد البالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة.