وصلت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو المتوارية منذ أسبوعين، السبت إلى التظاهرة التي نظمت في كراكاس ضد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

ووصلت ماتشادو في زي أبيض على شاحنة رفعت عليها منصة في جادة فرانسيسكو دي ميراندا في العاصمة، حيث كان ينتظرها مئات المناصرين.

ودعت زعيمة المعارضة في فنزويلا، ماتشادو، إلى مسيرات في جميع أنحاء البلاد وخارجها، السبت، لإعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية في نهاية تموز/يوليو، حاضةً الفنزويليين على "مواصلة المعركة" ضد الرئيس نيكولاس مادورو الذي سيتظاهر أنصاره أيضا دعما لإعادة انتخابه.

وقالت ماتشادو، في مقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة: "إنه أمر خطير جدا، لكن هنا يجب على الجميع مواصلة المعركة والحفاظ على قوتهم"، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".

وأضافت المعارضة التي تعيش في الخفاء منذ نحو خمسة عشر يوما: "كل ما تبقى للنظام، وهو يعلم أن أمره كُشف، هو الأكاذيب والقمع والعنف والإحباط. إحباط المعنويات هو استراتيجية النظام".

وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع آب/أغسطس بنسبة 52% من الأصوات، من دون تقديم عدد دقيق أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنه تعرض لقرصنة معلوماتية.

في سياق متصل، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن حكومة نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو لديها "نزعة استبدادية"، وطالب مجدداً بنشر بيانات انتخابات 28 تموز/يوليو المتنازع عليها.

وفي مقابلة مع إذاعة "راديو غوشا" المحلية، جدد لولا الدعوة إلى نشر بيانات الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، قائلاً: "ما أطلبه للاعتراف (بالفائز) هو على الأقل معرفة إذا كانت الأرقام صحيحة. أين هي البيانات؟".