قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الجمعة، إن أولئك الذين خاضوا الحرب يعرفون أهمية السلام أكثر من أي شخص آخر.

وجاءت تصريحات قاليباف، أمام حشد من رجال الدين في طهران، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وأضاف قاليباف في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980، واستمرت ثماني سنوات، "أولئك الذين قاتلوا للدفاع عن البلاد كانوا الأكثر سلمية"، مضيفاً "إذا تمكنا من الوصول إلى مصالحنا من خلال التفاوض، فسوف نتفاوض".

واعتبر قاليباف، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة وخسرها، أن "التفاوض هو وسيلة للنضال وتحقيق المصالح"، مبيناً "إذا كان بوسعنا أن نحقق أهدافنا من خلال المفاوضات، أليس من الحكمة أن نتبعها عوضا عن الحرب وإراقة الدماء؟".

وصعّد المسؤولون في إيران من لهجة التهديدات ضد إسرائيل، وتوعدوا بأن الرد سيكون حتمياً ضد إسرائيل على خلفية اغتيال هنية.

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فيما أعلنت الولايات المتحدة استعدادها للدفاع وحماية إسرائيل، في حال تعرضت لهجوم من قبل إيران وحلفائها في المنطقة، من بينهم ميليشيا حزب الله اللبناني.