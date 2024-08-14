ناقش تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" المدة التي ستمكث فيها القوات الأوكرانية في كورسك بعد الهجوم الواسع الذي نفذته على المنطقة في غربي روسيا، واستولت خلاله على أجزاء واسعة منها.

وذهب تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أن الهجوم الأوكراني داخل كورسك يعيد رسم حدود المعركة، فيما تحاول القوات الروسية جاهدة صد القوات الأوكرانية التي تتوغل الآن في الأراضي التي سيطرت عليها.

وعدّ أن كييف تواجه تساؤلات حول كيفية ومدة الوقت الذي ستستمر فيه بالتمسك بالأراضي التي استولت عليها، في الوقت الذي وعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بدفع أوكرانيا إلى الوراء ومعاقبتها على التوغل.

وقالت أنجيلا ستينت، وهي زميلة غير مقيمة بارزة في مؤسسة بروكينجز، للصحيفة: "يبدو أنهم يريدون الاحتفاظ بهذه المنطقة لأطول فترة ممكنة".

وأضافت أن نجاحهم يعتمد على قدرتهم على توفير القوات.

وتابعت ستينت "إنهم في حملة تعبئة جديدة، لكن يتعين عليهم تدريب الجنود للحصول على عدد كاف من القوات للبقاء هناك".

بحسب الصحيفة، من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستعيد نشر عدد كبير من القوات من منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا، حيث تدور معظم المعارك. ولكن إذا أُجبرت على ذلك، فإن كييف ستعد ذلك انتصاراً كبيراً وقد تستغله على الخطوط الأمامية.

ويخلص التقرير إلى أن "الأمر قد يستغرق عدة أيام أخرى أو حتى أسابيع، حتى تتمكن روسيا من استعادة النظام في كورسك مع بدء عمليات القيادة والسيطرة. ومع ذلك، في النهاية، ربما تحشد روسيا ما يكفي من القوات لاستئصال الأوكران".