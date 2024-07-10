لوموند: مودي يظهر تقاربه مع بوتين رغم معارضته حرب أوكرانيا

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حمل رسالة في زيارته إلى موسكو، "ترفض الحرب" الدائرة في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يتسبب في إخفاء تقاربه من "حليفه التاريخي".

وتحظى الزيارة بمتابعة شديدة من قبل حلفاء مودي الغربيين، وذلك في أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى منصبه لولاية ثالثة في يونيو.

ولفتت "لوموند" إلى وصول مودي إلى موسكو، بعد ساعات فقط من القصف الروسي الذي أسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل في أوكرانيا، بما في ذلك مستشفى للأطفال في كييف، الأمر الذي أثار غضبًا عالميًّا.

الحليف التاريخي

وأظهرت صور من موسكو، مودي وهو يعانق الرئيس الروسي بابتهاج، وانتشر في الهند مقطع فيديو يظهر بوتين مبتسمًا ويصف مودي بأنه "أعز أصدقائي"، ويخبره بأنه "مسرور برؤيته".

وتتزامن زيارة مودي التي تستغرق يومين، وهي الأولى له إلى الكرملين منذ عام 2019، مع قمة الناتو في واشنطن، حيث ستكون حرب عام 2022 موضوعًا رئيسيًّا.

ويؤيد مودي، الحليف التاريخي لموسكو وشريك الغرب، خطة مقابل السلام من خلال الحوار، مع نظيره الروسي.

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وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الهندي يدافع عن دبلوماسية تعدد الانحيازات، ويدين صراحةً الحرب الروسية، ويطالب الجميع بالسلام.

وخلال اللقاء، قال مودي لبوتين، إن "الحرب لا يمكن أن تسبب مشاكل"، وإن "الحلول وحلول السلام لا يمكن أن تُحل وسط القنابل والأسلحة والكرات".

وأشارت الصحيفة أنه نظرًا للحكمة التي تظهرها الهند في علاقاتها مع الكرملين، فقد أظهر مودي هذا الحماس من أجل شريكه الروسي.

الحرب ليست حلًّا

وأشارت الصحيفة أنه خلال وجود مودي في موسكو، حثت واشنطن رئيس الوزراء الهندي خلال لقائه مع بوتين "على توضيح أن أي حل للنزاع في أوكرانيا يجب أن يحترم ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأكد مودي للرئيس بوتين أن الهند مستعدة لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا، وكذلك نقل التلفزيون الرسمي الروسي عنه قوله، إن الحرب "ليست حلًّا".

وقال أيضًا، إن مقتل الأطفال كان مؤلما ومرعبا، بعد يوم من الهجوم المميت على المستشفى في كييف.

مضيفًا: "سواء كان ذلك حربا أو صراعا أو هجوما إرهابيًّا، فإن أي شخص يؤمن بالإنسانية يتألم عندما تحدث خسارة في الأرواح".

وتُعقد قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، والتي تبدأ الثلاثاء، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس تحالف الدفاع الغربي الذي أنشئ بشكل أساسي ليكون حصنًا ضد الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية.

وعارضت دول الناتو بشدة الحرب الروسية الأوكرانية، في حين امتنعت الهند ومودي عن توجيه أي انتقاد صريح للرئيس بوتين، باستثناء الدعوة إلى الحوار والدبلوماسية لحل الصراع.

من جانبه، قال سيلون نيكولا بلاريل، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لايدن، إن هذه الإستراتيجية تهدف إلى منع التقارب الكبير بين روسيا والصين، المنافسين للهند.

فيما يعتقد أليكسي زاخاروف، الباحث القديم في الصحة والسلامة والبيئة، أن مودي حصل على ما يحتاجه للهند دون المساومة على علاقاته مع الغرب.

يشار إلى أن روسيا منخرطة في تجنيد المواطنين الهنود المسجلين في الجيش الروسي، إضافة إلى اقتراح التعاون في مجالي الدفاع والتقنيات الحيوية.