نفى السفير الإيراني في يريفان "مهدي سبحاني"، اليوم الخميس، قيام إيران بتوقيع عقد سري لبيع أسلحة إلى أرمينيا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الإيرانية إن "مصادر مثل هذه الأخبار وسائل إعلام غير موثوقة ولها تاريخ في نشر معلومات كاذبة وتحليلات متحيزة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبين سبحاني أن "أهداف نشر مثل هذه الأخبار تؤثر في تطوير العلاقات الودية بين إيران ودول المنطقة"، مؤكدًا "أن إيران تدعم إحلال السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة القوقاز".

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من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأرمينية لـ"سبوتنيك أرمينيا" صحة ما ورد من معلومات بشأن الصفقة في قناة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية المعارضة، واصفة تلك المعلومات بـ"المزيفة".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، أفادت يوم أمس الأربعاء، أن إيران وأرمينيا وقعتا صفقة أسلحة سرية بقيمة 500 مليون دولار، في خطوة قد تثير غضب أذربيجان حيث تزود طهران يريفان بطائراتها الانتحارية.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين كبيرتين منذ انهيار الحكم السوفييتي في أوائل التسعينيات، حيث استعادت أذربيجان أجزاء كبيرة من أراضيها في عام 2020، واستولت قواتها العام الماضي على منطقة ناغورنو كاراباغ، البؤرة الرئيسة للصراع المستمر منذ فترة طويلة.

وأكدت القناة أنها حصلت على قائمة حصرية بالعناصر العسكرية، التي من المقرر أن تزود بها إيران أرمينيا، والتي تشمل طائرات بدون طيار مثل "شاهد 136"، "شاهد 129"، "شاهد 197"، و"مهاجر"، وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي مثل "3 خرداد"، و"ماجد"، و"15 خرداد"، و"عرمان".

وقال مصدر مطلع للقناة إن "صفقة الأسلحة بين إيران وأرمينيا تتجاوز توريد طائرات بدون طيار انتحارية وصواريخ دفاع جوي، كما يتضمن التعاون الاستخباراتي والعلاقات العسكرية الوثيقة والتدريب وإنشاء قواعد على الأراضي الأرمينية.

وأضاف المصدر أن التعاون الأمني بين البلدين، بما في ذلك تطوير صفقات الأسلحة، تمت مناقشته خلال زيارات وفود رفيعة المستوى وفرق فنية من إيران في الأشهر الأخيرة.