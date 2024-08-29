"خلال 24 ساعة".. القضاء البرازيلي يهدد بتعليق عمل "إكس"

هدّد قاض في أعلى محكمة في البرازيل بتعليق عمل شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد إذا لم يعيّن مالكها إيلون ماسك في غضون 24 ساعة ممثلًا قانونيًّا محليًّا للشركة، وفق فرانس برس.

وأمر القاضي في المحكمة الفدرالية العليا ألكسندر دي مورايس، مالك شبكة إكس بإبلاغ المحكمة "في غضون 24 ساعة باسم وصفة الممثل القانوني الجديد لإكس" في البرازيل، وذلك تحت طائلة "الإيقاف الفوري لأنشطة الشبكة الاجتماعية".

وردًّا على ذلك، كتب إيلون ماسك على منصة إكس أنّ "هذا القاضي انتهك مرارًا القوانين التي أقسم على احترامها".

وكان القاضي أمر في نيسان/أبريل بإجراء تحقيق بشأن إيلون ماسك متهمًا إياه بإعادة تنشيط حسابات محظورة، بينما يتهمه ماسك بخنق حرية التعبير.

وفي الـ17 من آب/أغسطس، أعلن ماسك إغلاق مكاتب إكس (تويتر سابقًا) في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في هذا البلد.

ويتّهم ماسك القاضي ألكسندر دي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال حال عدم الامتثال لِما تعتبره الشبكة الاجتماعية قرارات "رقابة" تهدف إلى حجب محتوى معين.

وردًّا على القاضي قال ماسك "لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا، دون أن نشعر بالخجل".

وباسم مكافحة المعلومات المضللة، أمر القاضي في السنوات الأخيرة بحظر حسابات شخصيات مؤثرة في حركات برازيلية محافظة متطرفة.