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جندي أمريكي يعتدي جنسيا على فتاة يابانية.. وطوكيو تحتج

جندي أمريكي يعتدي جنسيا على فتاة يابانية.. وطوكيو تحتج
جنود أمريكيون في اليابانالمصدر: أرشيف رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
05 يوليو 2024، 3:22 م

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن طوكيو احتجت لدى واشنطن، على اعتداء جنسي نفذه جندي أمريكي بحق فتاة يابانية.


ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي أنه "من المؤسف للغاية أن تقع حوادث الواحدة تلو الأخرى يرتكبها عسكريون من القواعد الأمريكية".


وأضاف: "تثير هذه الحوادث قلقا كبيرا في أوساط السكان المحليين، وقد قدمت وزارة الدفاع اليابانية احتجاجا إلى القيادة العسكرية الأمريكية في اليابان".


من جهتها، ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الحادثة الجديدة وقعت في مقاطعة أوكيناوا، وشارك فيها جندي من مشاة البحرية الأمريكية حاول التحرش الجنسي بفتاة محلية "غير معروفة" وتم إلقاء القبض عليه"، بحسب موقع "روسيا اليوم".


وقال الموقع إن اليابان سجلت 5 حوادث جنسية تورط فيها أفراد عسكريون أمريكيون في أوكيناوا خلال الفترة من فبراير 2023 حتى مايو 2024، والتي لم يكشف عنها إلّا في نهاية يونيو.

 

اليابانأمريكا

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