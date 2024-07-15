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محاولة اغتيال ترامب.. الشرطة رصدت مطلق النار قبل 30 دقيقة من الحادث

محاولة اغتيال ترامب.. الشرطة رصدت مطلق النار قبل 30 دقيقة من الحادث
لحظة إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامبالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
15 يوليو 2024، 10:00 م

ذكرت قناة محلية تابعة لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية أن سلطات إنفاذ القانون رصدت الرجل الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب يوم السبت قبل نحو 30 دقيقة من إطلاق النار، وفق رويترز.

وقالت قناة (دبليو.بي.إكس.آي) أن أحد أعضاء وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بيفر بولاية بنسلفانيا لاحظ رجلا مثيرا للريبة على سطح بالقرب من التجمع الانتخابي في الساعة 5:45 مساء، فاتصل بالوحدة والتقط صورة للشخص.

‭ ‬وأُطلقت أعيرة نارية على التجمع في بتلر بولاية بنسلفانيا بعد الساعة السادسة مساء.

وأصيب ترامب في واقعة إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. 

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، يوم السبت. وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

 

 

 

أمريكاإريك ترامب

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