بلينكن يحض على تحرك دولي ضد إيران وكوريا الشمالية

حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأمم المتحدة على اتّخاذ إجراء دولي ضد إيران وكوريا الشمالية بسبب دعمهما روسيا في غزوها أوكرانيا.

وقال بلينكن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي "الدعم الذي تقدّمه طهران وبيونغ يانغ يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ارتكاب مجازر والتسبب بمعاناة وخراب لرجال ونساء وأطفال أوكرانيين أبرياء"، معتبرا أن هاتين الدولتين "انتهكتا قرارات عدة لمجلس الأمن"، بحسب "فرانس برس".

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحرب الروسية على أوكرانيا "فشلت"، وحضّ الأمم المتحدة على مواصلة دعم كييف إلى أن تحقق النصر.

وقال في آخر خطاب يدلي به كرئيس لبلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "إن حرب بوتين فشلت في تحقيق هدفها الأساس.. لقد سعى إلى تدمير أوكرانيا لكنها ما زالت حرّة".