قال خفر السواحل الماليزي، اليوم الأحد، إنه حدد موقع ناقلة نفط كبيرة واستوقفها في المياه الماليزية، بعد يومين من تصادم مع سفينة أخرى قبالة سنغافورة.

وأسفر حادث التصادم بين الناقلة "سيريس 1" والسفينة عن اندلاع حريق وفق ما أوردته "رويترز".

وقال خفر السواحل السبت إن الناقلة "سيريس 1" التي ترفع علم ساوتومي وبرنسيب غادرت موقع التصادم الذي أسفر أيضًا عن إصابة اثنين على الأقل من أفراد الطاقم.

وأضاف من الراجح أن الناقلة أوقفت نظام التتبع الخاص بها.

وذكر خفر السواحل اليوم الأحد في بيان أن السفينة عثر عليها في المياه الماليزية مع زورقي قطر يسحبانها.

وأضاف أن خفر السواحل احتجز السفينة سيريس 1 وزورقي القطر لإجراء مزيد من التحقيقات.

وفي الوقت نفسه ذكر البيان أن عمليات مسح من الجو أجراها خفر السواحل رصدت آثارًا طفيفة لتسرب نفطي في موقع الاصطدام بين سيريس 1 وسفينة هافنيا نايل التي ترفع علم سنغافورة.

وأضاف: "أُبْلِغَت إدارة البيئة وستجري المزيد من المراقبة".