هل حملت زيارة بلينكن ولامي الضوء الأخضر الذي تنتظره كييف؟

ذكرت صحيفة "الديلي ميل" الأربعاء، أن أوكرانيا قد تحصل قريبًا على الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية المجنحة لضرب أهداف داخل روسيا في غضون أيام.

تأتي هذه الأنباء وسط تكهنات بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى كييف قد تشير إلى موافقة وشيكة على استخدام صواريخ "لوكهيد مارتن إم جي إم-140" (ATACMS) الأمريكية وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية في ضربات بعيدة المدى.

أسلحة تنذر بالتصعيد

يُعتبر كلا النظامين من الصواريخ، ATACMS وستورم شادو، جزءًا من الترسانة الأوكرانية الحالية.

ومع ذلك، فقد تم استخدامهما حتى الآن في ضربات محدودة داخل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك مناطق دونباس المحتلة وشبه جزيرة القرم.

صاروخ ATACMS هو صاروخ باليستي تكتيكي أسرع من الصوت، يُطلق من نظامي M270 (MLRS) وM142 (HIMARS) ويصل مداه إلى 300 كيلومتر (190 ميلاً).

قدرات تمتد إلى موسكو

صاروخ "ستورم شادو" البريطاني، الذي يُطلق من الجو، يظل مداه الدقيق غير محدد لأسباب تشغيلية، إذ تم تعديله عدة مرات لتوسيع قدراته.

يُعتقد أن مداه الفعلي يصل إلى أكثر من 550 كيلومترًا، مما يعني أنه قد يكون بإمكانه الوصول إلى أهداف بعيدة مثل موسكو إذا أطلق من قواعد أوكرانية قريبة.

تم تحسين صواريخ "ستورم شادو" لاستهداف الأهداف المحصنة بفضل رأسها الحربي المتطور BROACH، الذي يمكنه اختراق الدروع والخرسانة، ما يجعلها فعالة ضد الأهداف الاستراتيجية داخل الأراضي الروسية.

مخاطر

ويهدد السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة غربية، بتصعيد النزاع، وبرد روسي انتقامي يستهدف مصالح الدول الداعمة لكييف.

كما قد يؤدي مثل هذا القرار إلى انهيار فرص التفاوض وإطالة أمد النزاع وقد يجر دولا أخرى له، مما يزيد من احتمالية نشوب حرب إقليمية أو دولية.

المزيد من الصواريخ

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي، الأربعاء، عن مساعدات مالية وعسكرية لأوكرانيا تتضمن مد كييف بمئات الصواريخ.

وقال بلينكن من كييف إن بلاده ستقدم مساعدة اقتصادية وإنسانية جديدة لأوكرانيا بقيمة 717 مليون دولار، تشمل دعما جديدا للبلاد في مجال الطاقة مع استهداف موسكو لبناها التحتية.

وتتضمن المساعدة 325 مليون دولار في مجال الطاقة، و290 مليونا في المجال الإنساني، و102 مليون لنزع الألغام.

ووعد بلينكن بالعمل بشكل سريع لتلبية طلبات أوكرانيا العسكرية.

من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده ستسلم أوكرانيا هذا العام "مئات" الصواريخ، بعدما اتهمت الدول الغربية إيران بإرسال صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى روسيا.

وقال لامي خلال مؤتمر صحافي في كييف بحضور نظيريه الأمريكي والأوكراني: "يمكنني أن أعلن أننا سنرسل الآن مئات من صواريخ الدفاع الجوي الإضافية، وعشرات الآلاف من ذخائر المدفعية الإضافية، ومزيدا من الآليات المدرعة إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام".