مفكر إيراني بارز: العداء مع إسرائيل كان "خاطئاً" منذ البداية

رأى المفكر الإيراني البارز، صادق زيبا كلام، أن العداء الذي أبدته بلاده مع إسرائيل كان "خاطئا" منذ البداية؛ لأنه قائم على "الأيديولوجيا".

جاء حديث صادق زيبا كلام، في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، قالت إنه أدلى به بعد خروجه من السجن.

وقال زيبا كلام، وهو محلل سياسي وإصلاحي معروف في إيران، إن "هذا النوع من العداء الذي أبدته الجمهورية مع إسرائيل كان خاطئاً منذ البداية، لأنه كان أيديولوجيا"، مضيفا "في بداية الثورة، لم يكن هناك أي تهديد من إسرائيل تجاهنا، ولكنهم (المتشددون) في الوقت نفسه رفعوا شعار الموت لإسرائيل".

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وتابع: "بناء على هذه السياسة الخاطئة، ذهبتم إلى سوريا وقدمتم كل هؤلاء الشهداء، وفي النهاية لم تكسبوا شيئا"، وفق تعبيره.

واعتقلت السلطات الأمنية كلام، البالغ من العمر 76 عاما، في 12 مايو/ آيار الماضي، وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا بتهمة "الدعاية ضد النظام ونشر محتويات مخالفة"، قبل الإفراج عنه بسبب وضعه الصحي.

ويحظى زيبا كلام بحضور بارز في وسائل الإعلام الإيرانية، ويوجه انتقادات عديدة ضد كبار المسؤولين في مذكراته ومقابلاته.