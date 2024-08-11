أسفر هجومان لمتمردين في منطقة "بيني" شرق الكونغو الديمقراطية، عن سقوط 18 قتيلاً و14 مفقوداً، وفق "فرانس برس".

ونُسب الهجومان اللذان شهدتهما، السبت، "بيني" الواقعة في إقليم شمال "كيفو" المضطرب، إلى متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم "داعش".

وقال كينوس كاتوو، الزعيم المحلي في المنطقة التي وقع فيها الهجومان، إن حصيلة القتلى "ارتفعت من 10 إلى 18 قتيلاً".

وأشار إلى أن 14 شخصاً هم في عداد المفقودين، ولفت إلى احتراق 4 منازل ودراجتين ناريتين.

وقال شارل إندوكادو وهو أيضاً مسؤول محلي، في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن حصيلة القتلى "تخطت 18 قتيلاً".

وأشار إلى أن "أحدا لم يمكنه استعادة الجثث التي ما زالت ملقاة أرضاً".

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وتأسست "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الأصل من متمرّدين أوغنديين، وتمركزت اعتباراً من منتصف تسعينات القرن الماضي في شرق جمهورية الكونغو حيث قتلت آلاف المدنيين.

وفي 2019، بايعت الحركة تنظيم "داعش" الذي بات يعتبرها جزءاً منه ويطلق عليها اسم "ولاية وسط أفريقيا".

وشنّت أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية هجوماً مشتركاً عام 2021 لطرد "القوات الديمقراطية المتحالفة" ووضع حدّ لهجماتها، دون أن تتمكنا حتى الآن من ذلك.