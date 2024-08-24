سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإدارته، متهمة إياها بـ"اختراع" أكثر من 800 ألف وظيفة.

وأشارت زاخاروفا إلى تصريحات بايدن خلال المناظرة مع منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب، إذ قال إنه في بداية ولايته لم تكن هناك وظائف، وأن معدل البطالة وصل إلى 15%، لكنه نجح في خلق 800 ألف فرصة عمل جديدة.

وأضافت زاخاروفا: "نشرت وزارة العمل الأمريكية عشية الانتخابات تقريرًا راجعت فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي للإدارة الديمقراطية، وكشفت أن الـ 800 ألف وظيفة التي زعم بايدن وكامالا هاريس أنهما أنشآها، غير موجودة ببساطة".

وتابعت: "اضطرت إدارة بايدن للاعتراف بأنها بالغت في تقدير عدد الوظائف التي خلقتها بمقدار 818 ألف وظيفة خلال عام واحد".