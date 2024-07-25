قال مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا، اليوم الخميس، إن الشرطة فتشت 14 منزلاً في إطار تحقيق يتعلق بالإرهاب، مضيفًا أن 7 أشخاص احتُجزوا بغرض استجوابهم.

وذكر المكتب في بيان نقلته وكالة "رويترز"، "يشتبه في أنهم كانوا يخططون لهجوم ضمن أمور أخرى. لم تتحدد بعد الأهداف الدقيقة للهجوم".

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وسيقرر أحد القضاة، في وقت لاحق، إذا كانت ستوجه إليهم تهم.

وجرت تفتيش المنازل في مدن أنتويرب، وليج، وجنت، وغيرها من المدن، بالإضافة إلى منطقة العاصمة بروكسل.

ولم يعلق مكتب المدعي العام بعد على ما إذا كانت المخططات مرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق، غدًا الجمعة، في فرنسا.

ولم يرد المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب حينما سُئل عما إذا كانت دورة الألعاب الأولمبية ذات صلة بالتحقيق.