عاجل

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن توقف خدماتها في جنين جراء العمليات الإسرائيلية

logo
العالم

"تعويل على هاريس".. مسؤول أوكراني يستبعد تلقي مساعدات من بايدن

"تعويل على هاريس".. مسؤول أوكراني يستبعد تلقي مساعدات من بايدن
جنود أوكرانيون يرفعون علم بلادهم على دبابة بريطانيةالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
28 أغسطس 2024، 11:09 م

استبعد نائب رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع إيغور تشيرنيوف، الأربعاء، تلقي مساعدات عسكرية أمريكية جديدة خلال الفترة المتبقية من رئاسة جو بايدن، معوّلاً على الإدارة الأمريكية التي ستعتلي إدارة البيت الأبيض لاحقا، وتحديدا كامالا هاريس، دون ذكر دونالد ترامب.

وقال تشيرنيوف في تصريح صحفي: "أفضّل التركيز على الأفراد الذين سيكونون ضمن إدارة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، إذا فازت في الانتخابات المقبلة".

وجاءت تصريحات المسؤول الأوكراني، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بقوله، إنه سيعرض خطة حرب جديدة ضد روسيا على الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل، والمرشحين للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، وكامالا هاريس.

أخبار ذات علاقة

الاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا ستحتفظ بأراضٍ روسية لـ"بعض الوقت"

وزارة الخارجية الروسية، بدورها، وصفت إمداد دول حلف "الناتو"، لأوكرانيا بالأسلحة، بـ "اللعب بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

أخبار ذات علاقة

"أقرب مما يتخيل الغرب".. تحذيرات من "حرب نووية" بضربات منسقة

فيما توعّدت وزارة الدفاع الروسية، بسحق الأسلحة الغربية على الأراضي الأوكرانية، واعتبرته انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC