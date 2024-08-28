"تعويل على هاريس".. مسؤول أوكراني يستبعد تلقي مساعدات من بايدن

استبعد نائب رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع إيغور تشيرنيوف، الأربعاء، تلقي مساعدات عسكرية أمريكية جديدة خلال الفترة المتبقية من رئاسة جو بايدن، معوّلاً على الإدارة الأمريكية التي ستعتلي إدارة البيت الأبيض لاحقا، وتحديدا كامالا هاريس، دون ذكر دونالد ترامب.

وقال تشيرنيوف في تصريح صحفي: "أفضّل التركيز على الأفراد الذين سيكونون ضمن إدارة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، إذا فازت في الانتخابات المقبلة".

وجاءت تصريحات المسؤول الأوكراني، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بقوله، إنه سيعرض خطة حرب جديدة ضد روسيا على الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل، والمرشحين للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، وكامالا هاريس.

وزارة الخارجية الروسية، بدورها، وصفت إمداد دول حلف "الناتو"، لأوكرانيا بالأسلحة، بـ "اللعب بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

فيما توعّدت وزارة الدفاع الروسية، بسحق الأسلحة الغربية على الأراضي الأوكرانية، واعتبرته انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.