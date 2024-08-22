مقرب من خامنئي: بعض وزراء حكومة بزشكيان "غير مؤهلين"

قال مسؤول إيراني مقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي إن بعض وزراء الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس مسعود بزشكيان "غير مؤهلين".

ونشر حسين شريعتمداري، معاون المرشد الأعلى، مقالاً في صحيفة "كيهان" الإيرانية، هنأ فيه بزشكيان بتصويت البرلمان بالثقة لحكومته، قائلا: "نهنئ بزشكيان على هذا النجاح، رغم أننا لا نزال نعتقد أن بعض الوزراء المقترحين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة، ولم يكونوا مؤهلين لتولي مناصب رفيعة في الوزارة".

وطالب شريعتمداري بزشكيان بسحب ادعائه بـ "التنسيق مع آية الله خامنئي" لاختيار الوزراء. وكتب: "لقد لقي ادعاؤك غير الواقعي أمس ترحيباً واسع النطاق من قبل أعداء النظام اللدودين".

وقبل التصويت أمس الأربعاء، طالبت الكتلة المستقلة في البرلمان بالتصويت على جميع الوزراء المقترحين، الأمر الذي أثار انتقادات بعض النواب.

وقال بزشكيان في دفاعه عن بعض المرشحين "البعض رفض قبول المسؤولية في الحكومة، لكن بتنسيق مع المرشد الأعلى علي خامنئي وافقوا على تسلم مناصب وزارية في الحكومة".

وتضم الحكومة الجديدة في إيران 19 وزيرا أغلبهم من فريق الرئيس الأسبق حسن روحاني، ما دفع النواب المتشددين إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى بزشكيان.