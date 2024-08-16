أصيب نائبان تركيان على الأقل، اليوم الجمعة، إثر شجار عنيف داخل مجلس النواب التركي، خلال جلسة حول النائب المعارض المسجون جان أتالاي، وفق وسائل إعلام تركية.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الشجار اندلع، عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بتوجيه "لكمة" إلى النائب المعارض أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.

وإثر ذلك، تدخل نواب آخرون، ما أدى إلى حدوث شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على عينيهما.

وتلطخت الأرضية بقطرات دم بحسب صور بثتها وسائل إعلام تركية.

وتم تعليق الجلسة البرلمانية، التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي.

وانتُخب أتالاي في أيار/مايو 2023، من زنزانته، وتم تجريده من ولايته البرلمانية في كانون الثاني/يناير.

وحُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي "يسار"، في نيسان/أبريل 2022، بالسجن 18 عاما، بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا - المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة - لإطاحة الحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.

والنائب عن ولاية هاتاي "جنوب"، الذي يرفض هذه الاتهامات، هو منذ عدة أشهر في صلب معركة قانونية بين اثنتين من أعلى المحاكم في تركيا.

وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عاما، بحجة حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي"، وكذلك حقه في"أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".

وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكمة النقض، متهما المحكمة الدستورية بـ "مراكمة الأخطاء".