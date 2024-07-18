كشف مقطع فيديو جديد عن تفصيل "صادم" بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، يوم السبت الماضي.

وأظهر الفيديو الجديد أن منفذ محاولة الاغتيال كان يرى ترامب من بندقيته، ووجه الهدف ليصيب وسط رأسه مباشرة، لكن في اللحظة التي ضغط فيها على الزناد أدار ترامب وجهه لرؤية الشاشة خلفه، وهي اللحظة التي تفادى فيها الرصاصة القاتلة.

ومن خلال الفيديو يمكن رؤية ترامب وهو يقوم "بإمالة رأسه" ليتفادى الرصاصة بشكل لا يصدق، وجرى توثيق مقطع الفيديو قبل ثوانٍ فقط من إطلاق النار على ترامب.

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ونجا ترامب من محاولة اغتيال، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، بعد إطلاق أعيرة نارية من مسافة تبعد نحو 150 مترا، باتجاه المنطقة التي كان يتحدث فيها، وإصابة أذنه.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأحد، أن المهاجم الذي استهدف ترامب يدعى توماس ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر 20 عاما.