هاجم متظاهرون غاضبون في بنغلاديش اليوم الاثنين تمثال مؤسس البلاد والرئيس الأسبق الشيخ مجيب الرحمن، المعروف باسم "القائد العظيم" وهو والد رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة التي انتهى حكمها بعد فرارها للخارج.

وتسلق مجموعة كبيرة من المتظاهرين التمثال الضخم المنصوب في العاصمة دكا محاولين تكسيره وإطاحته أرضاً بحسب لقطات مصورة.

وفرّت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة من بلادها، اليوم الاثنين، لينتهي حكمها الذي استمر 15 عاماً بعد أكثر من شهر على تظاهرات أوقعت مئات القتلى، فيما أعلن الجيش أنه يعمل على تشكيل حكومة انتقالية.

وسعت حسينة منذ أوائل تموز/يوليو لإخماد تظاهرات واسعة منددة بحكومتها، لكنها فرّت غداة يوم سجل أكبر عدد من الضحايا مع مقتل نحو 100 شخص.

وأعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان، في خطاب على التلفزيون الحكومي، الاثنين، أن حسينة استقالت، مؤكداً أن الجيش سيشكل حكومة انتقالية بعد اجتماع مع الرئيس.

وقال إن "البلد عانى كثيراً والاقتصاد تضرر، وإن عدداً كبيراً من الناس قتلوا، حان الوقت لوقف العنف... آمل بعد خطابي أن يتحسن الوضع".

وفرّت حسينة (76 عاماً) من بنغلادش على متن مروحية، حسبما قال مصدر مقرب منها لوكالة "فرانس برس"، بعد وقت قصير من اقتحام متظاهرين مقرها في دكا.

وقال المصدر إنها غادرت أولاً في موكب سيارات، ثم نقلت جواً، من دون الكشف عن وجهتها.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاثنين، على ضرورة "ضمان انتقال منظم وسلمي نحو حكومة منتخبة ديمقراطيًا" في بنغلاديش، وفق وكالة "فرانس برس".