أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، فقدان أحد أعضاء فريقها، الذي يغطي الحرب في أوكرانيا، وإصابة اثنين آخرين، إثر غارة على فندق في مدينة "كراماتورسك" شرق أوكرانيا.

وقالت الوكالة، في بيان، إن الفندق الذي كان يقيم فيه طاقم "رويترز" المكون من 6 أفراد تعرض "لما يبدو أنه قصف صاروخي"، السبت.

وأضافت: "أحد زملائنا في عداد المفقودين، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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وتابعت: "تم العثور على 3 زملاء آخرين. نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في كراماتورسك، وندعم زملاءنا وأسرهم. وسنقدم معلومات جديدة عندما يتوافر المزيد منها".

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة "دونيتسك"، في منشور على "تيليغرام" الأحد: "الروس ضربوا كراماتورسك، السلطات والشرطة ورجال الإنقاذ يعملون في الموقع. وعمليات إزالة الحطام والإنقاذ مستمرة".

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان، على "تيليجرام" إنه فتح تحقيقًا أوليًا بشأن الضربة، التي قال إنها "حدثت في الساعة 10:35 مساء بالتوقيت المحلي (1935 بتوقيت غرينتش) السبت".

وأضاف: "القوات الروسية ضربت مدينة كراماتورسك، ربما بصاروخ إسكندر-إم".