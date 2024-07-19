تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بجعل الحوثيين "يدفعون ثمن" الهجوم بطائرة مسيّرة على تل أبيب، الجمعة، والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقال غالانت، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه أمر "بتعزيز أنظمة الدفاع الجوي" في اجتماع لقادة الجيش.

مضيفًا، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن "النظام الأمني سيجعل كل من يحاول إيذاء دولة إسرائيل، أو يرسل الإرهاب ضدها، يدفع الثمن بطريقة حاسمة ومفاجئة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن "مسيرة كبيرة بعيدة المدى" استهدفت وسط تل أبيب في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، بهجوم تبنته مليشيا الحوثي.

وعدّ الجيش الإسرائيلي أن السبب وراء عدم اعتراض الطائرة المسيرة كان "خطأً بشريًّا"، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وكشفت لقطات من الموقع، أضرارًا واضحة في بناية قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب.

كما أظهرت زجاجًا مكسورًا متناثرًا على الأرصفة، بينما تجمعت حشود حول الموقع الذي طوقته الشرطة، وفق وكالة "رويترز".