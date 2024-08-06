حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران وإسرائيل على عدم تصعيد النزاع في الشرق الأوسط.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إنّ "أحداً يجب ألا يصعّد هذا النزاع. نحن منخرطون في (جهود) دبلوماسية مكثّفة مع حلفاء وشركاء، لنقل هذه الرسالة مباشرة إلى إيران. لقد نقلنا تلك الرسالة مباشرة إلى إسرائيل".

وتعهّدت إيران الردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بضربة نسبتها إلى إسرائيل التي لم تعلّق على هذا الاتّهام.

وقال بلينكن "إنّ التزامنا أمن إسرائيل راسخ. سنواصل الدفاع عن إسرائيل ضدّ هجمات جماعات إرهابية أو جهات راعية لها، كما سنواصل الدفاع عن قواتنا".

لكنّه لفت إلى أنّ "الجميع في المنطقة يجب أن يدركوا أنّ شنّ مزيد من الهجمات لن يؤدّي إلا لإطالة أمد النزاع وانعدام الاستقرار وانعدام الأمن للجميع".

وأدلى بلينكن بتصريحه عقب محادثات أجراها مع وزيري الخارجية والدفاع الأستراليين في أكاديمية سلاح البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ميريلاند.

وقال الوزير الأمريكي إنّ الولايات المتحدة تعمل "بشكل مكثّف على خفض التوترات في الشرق الأوسط ومنع تمدد النزاع".

وشدّد على أنّ شنّ مزيد من الهجمات لن يؤدّي إلا إلى مفاقمة مخاطر الوصول نتائج خطيرة لا يمكن لأحد التنبؤ بها أو السيطرة عليها بالكامل".

ودعا كلّ الأطراف في المنطقة إلى "إدراك مخاطر الحسابات الخاطئة واتّخاذ قرارات لتهدئة التوترات وليس مفاقمتها".