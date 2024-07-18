قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو لا تستبعد عمليات نشر جديدة لصواريخ نووية ردًا على خطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة تقليدية بعيدة المدى في ألمانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن ريابكوف قوله، إن الدفاع عن منطقة كالينينجراد الروسية، الواقعة بين بولندا وليتوانيا، وهما من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، يحظى بتركيز خاص.

أضافت الوكالة أنه قال للصحفيين في موسكو عندما طُلب منه التعليق على القرار الأمريكي لنشر الأسلحة: "لا أستبعد أي خيارات".

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وقالت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إنها ستبدأ في نشر أسلحة في ألمانيا، اعتبارًا من عام 2026، تشمل صواريخ إس.إم-6، وصواريخ توماهوك، وصواريخ جديدة فرط صوتية، في مسعى لإظهار التزامها تجاه دول حلف شمال الأطلسي، والدفاع الأوروبي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، إن موسكو ستستأنف إنتاج صواريخ أرضية قصيرة ومتوسطة المدى، وستقرر أين ستنشرها إذا لزم الأمر. ومعظم أنظمة الصواريخ الروسية مصممة لتتمكن من حمل رؤوس حربية إما تقليدية أو نووية.

ونقلت "إنترفاكس" أيضًا عن ريابكوف قوله، إن روسيا ستنظر في مجموعة خيارات واسعة للرد بشكل فعال على خطوة الولايات المتحدة.