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بسبب اغتصاب زميلتهم.. أطباء الهند يضربون عن العمل مدة يوم

بسبب اغتصاب زميلتهم.. أطباء الهند يضربون عن العمل مدة يوم
جانب من الاحتجاج على اغتصاب الطبيبة المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
17 أغسطس 2024، 10:37 ص

بدأ الأطباء في الهند إضرابا لمدة 24 ساعة في الخدمات غير الطارئة في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت؛ احتجاجا على الاغتصاب الوحشي وقتل طبيبة في مدينة كولكتا شرقي البلاد.

وقالت الجمعية الطبية الهندية، في بيان نقلته "رويترز"، إن الإضراب الذي بدأ في الساعة السادسة صباحا (0030 بتوقيت غرينتش) يعني أن الإجراءات الطبية الاختيارية والاستشارات الخارجية لن تكون متاحة خلال فترة الإضراب في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

وستظل أقسام الحوادث في المستشفيات، التي تتعامل مع حالات الطوارئ، مأهولة بالموظفين.

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في الأسبوع الماضي، تعرضت طبيبة متدربة تبلغ من العمر 31 عاما للاغتصاب والقتل داخل كلية طبية في كولكتا حيث كانت تعمل؛ مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد بين الأطباء، وأعاد للأذهان جريمة الاغتصاب الجماعي والقتل لطالبة تبلغ من العمر 23 عاما في حافلة متحركة في نيودلهي في عام 2012.

وأدى الغضب إزاء فشل القوانين الصارمة في ردع موجة العنف المتصاعدة ضد المرأة إلى تأجيج الاحتجاجات من قبل الأطباء والجماعات النسائية.

وقال آر.في أسوكان، رئيس الجمعية الطبية الهندية، لرويترز أمس الجمعة، "تشكل النساء أغلبية العاملين في مهنتنا في هذا البلد. لقد طالبنا مرارا وتكرارا بسلامتهن".

ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب أكثر من مليون طبيب.

الهند

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