بزشكيان: إسرائيل "لن تتضرر" من توسيع نطاق الحرب

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل التي تشن هجوماً غير مسبوق منذ أيام على ميليشيا "حزب الله" اللبناني حليف طهران، لن تتضرر من توسيع نطاق الحرب في المنطقة.

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية من نيويورك ونقلتها وسائل إعلام إيرانية، "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى كسب حياة سياسية من خلال الأزمة الحالية"، مضيفاً "إسرائيل لن تتضرر من توسع نطاق الحرب لأنها مدعومة من حاملي القيم الإنسانية الزائفة"، في إشارة إلى الدعم الغربي والأمريكي إلى تل أبيب.

ورأى بزشكيان إن "ما تفعله إسرائيل في المنطقة يمثل إبادة جماعية، والدول الأوروبية والولايات المتحدة للأسف لا تزال تدافع عن هذه الجرائم"، منوهاً أن "إسرائيل تأمل توسيع الحرب في الشرق الأوسط من أجل الاستمرار في البقاء".

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ورأى الرئيس الإيراني الذي ألقى كلمة مساء الثلاثاء في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن "إسرائيل لم تستطع تحقيق أهدافها في غزة ولم تقدر على تدمير حماس، والهدف الوحيد الذي حققته هو تدمير مدينة بأكملها ومنع وصول الإمدادات الإنسانية".

ستفعل بلبنان ما فعلته في غزة

وحث بزشكيان الدول الإسلامية على أن تظهر ردا منسقا لأن إسرائيل ستفعل في لبنان ما فعلته بغزة، منوهاً "لن تكون لإسرائيل الشجاعة لمواصلة أفعالها إذا رفعنا أصواتنا جميعا بشكل موحد".

وجدد بزشكيان التأكيد على أنه "من المؤكد أن إسرائيل حريصة على تأجيج نيران الحرب وتوسيع نطاقها في المنطقة"، لافتاً إلى أن "الأسلحة والصواريخ التي طورناها هي للدفاع عن النفس في حال تعرضنا لهجوم من إسرائيل".

موعد الرد على إسرائيل

وعن موعد رد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 من يوليو/ تموز الماضي وتهديد طهران بالرد، أجاب بزشكيان "نحن من سيحدد الإطار الزمني للرد على اغتيال هنية ولا يمكن لإسرائيل أن تفعل ما تريد، ونوعية ردنا ومكانه وموعده هي أمور يجب ألا نعلن عنها".

وأضاف الرئيس الإيراني "لا نسعى للمعركة مع أي طرف ونحن ملتزمون بالاتفاق النووي الذي وقعناه وألتزمنا به عام 2015".