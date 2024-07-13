بعد فوز ستارمر.. لماذا لا تستطيع بريطانيا الخروج من الجلباب الأمريكي؟

رأى مراقبون أن دلالات تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن العلاقات بين الحليفين التاريخيين بريطانيا والولايات المتحدة أكثر قوة.

وتكشف تلك التصريحات عمق العلاقة والمصالح بين الدولتين، وذلك رغم مخاوف البعض من تدهور العلاقات بين حزب العمال البريطاني والحزب الديمقراطي الأمريكي.

وفاز حزب العمال بقيادة كير ستارمر في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس، منهيا 14 عاما من حكومات المحافظين.

من جانبه، قال الباحث السياسي كريستيان نويل، المتخصص في الشأن الأمريكي، لـ"إرم نيوز": على الرغم من تعهد ستارمر بالحفاظ على نهج الحكومة البريطانية المحافظة في التعامل مع أوكرانيا، فقد برز عن أسلافه بالوعد بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي "بمجرد أن تسمح الموارد المالية العامة بذلك".

موضحاً أن المحافظين كانوا وعدوا بالقيام بذلك مع حلول عام 2030.

وأضاف نويل: بالنسبة للبريطانيين أو لأي زعيم في الناتو بشكل عام، فإن أي زعيم ديمقراطي سيكون أفضل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شكك في الناتو بالفعل.

ستارمر يخطو خطواته الأولى على الساحة الدولية

ورأى الباحث السياسي أن هناك عدة قضايا مشتركة بين الحليفين الإستراتيجيين في الناتو، أياً كان الزعيم سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة، موضحاً أن أبرز تلك الملفات المشتركة الحرب في أوكرانيا، وتحالف أوكوس بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وبعد أقل من أسبوع من الانتصار الساحق الذي حققه حزب العمال، استقبل جو بايدن رئيس الوزراء البريطاني الجديد في البيت الأبيض، حيث أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بحليف رئيسي في القضايا الدولية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن، وهو يصافح الزعيم البريطاني: "نحن أفضل الحلفاء في العالم"، مضيفاً أن المملكة المتحدة تشبه "العقدة التي توحد التحالف عبر الأطلسي".

في المقابل، رحب كير ستارمر، الذي يخطو خطواته الأولى على الساحة الدولية في قمة الناتو في واشنطن، بهذه "العلاقة الخاصة" التي هي"أقوى من أي وقت مضى".

وهنأ ستارمر بايدن على استضافته الاحتفال بنجاح، وأمام بايدن، قال ستارمر إن الناتو منظمة تحالف عسكري بين العديد من أقوى الدول.

الحرب في أوكرانيا

وفيما يتعلق بالملفات المشتركة بين الزعيمين، فإنه خلال أول اتصال هاتفي بين بايدن وستارمر، الجمعة الماضية، أكد الأخير دعم المملكة المتحدة "الثابت" لأوكرانيا، بعد ساعات قليلة من توليه منصبه.

ووعد كير ستارمر بتقديم الأسلحة والأموال وتدريب بعض الجنود، وستواصل لندن تقديم "الدعم الثابت" لأوكرانيا في الحرب، وفقاً للباحث السياسي الفرنسي.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث هاتفيا مع ستارمر لتهنئته وشكره على إعادة تأكيد "دعمه الثابت" لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي: "ممتن لرئيس الوزراء ستارمر لتأكيده دعم المملكة المتحدة المبدئي والثابت لأوكرانيا"، في حين كانت المملكة المتحدة داعمًا قويًا للغاية لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط 2022.

تحالف أوكوس

بدوره قال جيوم لاسكونجارياس، مؤرخ عسكري، وأستاذ مشارك في جامعة باريس السوربون، وباحث سابق في كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي في روما لـ"إرم نيوز": "من بين الملفات المشتركة بين لندن وواشنطن، تحالف (أوكوس)، إذ أعرب ستارمر، عن تطلعه إلى العمل جنبًا إلى جنب عبر النطاق الكامل لهذه العلاقات، بما في ذلك تحالف أوكوس وتأمين منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

وأنشأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا تحالفًا عسكريًا جديدًا يسمى (أوكوس)، والذي يُنظر إليه على أنه يهدف في المقام الأول إلى مواجهة القوة العسكرية المتصاعدة للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مخاوف من التقارب بين الصين وروسيا

ووفقاً للباحث السياسي الفرنسي فإن ما يجمع الحليفين أيضا، المخاوف العميقة" بشأن التقارب بين روسيا والصين؛ إذ نددا بدعم بكين للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

دلالات رمزية ورياضية

وكدلالة على عمق العلاقات بين الحليفين، قدم كير ستارمر هدية لجو بايدن، وهي قميص ناديه المفضل، أرسنال رقم 46، وتعد الهدية رمزاً للعلاقات البريطانية والأمريكية.

أما عن دلالة رقم 46 في الخلف، فهي إشارة إلى قائمة أسماء بايدن في الصف الأمامي ليكون رئيسًا للولايات المتحدة، وفي المستقبل القريب، سيتم تسليم القميص عبر مسؤولين بريطانيين إلى موظفي البيت الأبيض.

وقال مسؤول بريطاني كبير لداونينج ستريت، حسبما نقلت صحيفة الإندبندنت: "لقد كان فريقه المفضل وأعتقد أنه سيكون هدية شخصية".

جو بايدن وكير ستارمر يمزحان حول المباراة

وظهر في مقطع فيديو منشور على حسابه على منصة "إكس"، كير ستارمر وهو يحتفل بهدف التعادل الذي أحرزه هاري كين من ركلة جزاء من واشنطن، حيث كان يشارك في قمة الناتو الأولى له، وضحك قائلاً: "اخترت اللحظة المناسبة للخروج من اجتماعات الناتو والتحقق من النتيجة".

وبشكل منفصل، نقلت شبكة "سي إن إن" محادثة طريفة بين كير ستارمر وجو بايدن جرت بعد اللقاء، وقبيل لقائهما الثنائي في البيت الأبيض، تسلل بايدن إلى ستارمر قائلا: "بالمناسبة، علمت (عن انتصار إنجلترا)".

وتابع جو بايدن ضاحكًا: "الأخبار السارة صحيحة، وأقول لك إنه بفضل رئيس الوزراء".