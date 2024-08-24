أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة سابعة قامت بها بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 230 أسيرًا مناصفة بين الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم بين البلدين إلى 1788.

وتوجهت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما مع الوساطة التي بذلتها الإمارات.

وعدَّت "هذا الإنجاز الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة يعكس التزام دولة الإمارات بوصفها وسيطًا موثوقًا به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين".

أخبار ذات علاقة بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 90 أسير حرب اليوم

وبينت أن نجاح الوساطة الجديدة - وهي السابعة من نوعها منذ بداية العام 2024 - تجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، بحسب ما جاء في البيان الرسمي.

وأكدت الوزارة على استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم الجهود والمبادرات كافة التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة على أن الحوار وخفض التصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

أخبار ذات علاقة وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا تنجح في تبادل 180 أسيرا

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام 6 عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، ونجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية