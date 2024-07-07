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أستراليا.. حريق يودي بحياة 3 أطفال والشرطة تشتبه في جريمة

أستراليا.. حريق يودي بحياة 3 أطفال والشرطة تشتبه في جريمة
حريق يلتهم منزلا - تعبيريةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
07 يوليو 2024، 4:52 ص

 لقي ثلاثة أطفال، بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر، حتفهم بعد أن شب حريق في منزل في سيدني في وقت مبكر اليوم الأحد في حادث قالت الشرطة الأسترالية إنها تتعامل معه على أنه جريمة قتل.

وبحسب رويترز، قالت الشرطة في بيان إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المنزل الواقع في لالور بارك، على بعد حوالي 35 كيلومترا غربي وسط مدينة سيدني، حوالي الساعة الواحدة صباحا (1500 بتوقيت جرينتش يوم السبت).

وقالت الشرطة إن صبيين يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام عولجوا في مكان الحادث لكنهما توفيا بعد وقت قصير من نقلهما إلى المستشفى، بينما عثر على فتاة تبلغ من العمر 10 أشهر ميتة بعد إخماد الحريق.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عاما، حاول منع الشرطة من دخول المنزل ويعالج من إصابات ناجمة عن حريق في المستشفى تحت حراسة الشرطة.

وقال قائد فرقة التحقيقات في جرائم القتل داني دوهرتي إن محققي الفرقة تولوا التحقيق ويتعاملون مع الحادث على أنه "جريمة قتل أسرية".

وقال دوهرتي في مؤتمر صحفي "في هذه المرحلة، يبدو أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما مسؤول عن وفاة عدد من أرواح الصغار التي ازهقت بشكل مأساوي".

وقالت الشرطة إن أربعة أطفال آخرين، تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما، في حالة مستقرة في المستشفى، بالإضافة إلى والدة الأطفال البالغة من العمر 29 عاما والتي تتلقى العلاج من استنشاق الدخان.

أستراليا

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