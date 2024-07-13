نيجيريا.. مقتل 22 في انهيار مدرسة (فيديو)

لقي 22 شخصا حتفهم بعد انهيار مبنى مدرسي من طابقين في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، بحسب ما نقلت "رويترز"، اليوم السبت عن ‬شبكة "سكاي نيوز".

وأضافت الشبكة نقلا عن متحدث باسم الشرطة أن 154 شخصا حوصروا تحت الأنقاض، وتم إنقاذ الجميع باستثناء القتلى، ويتلقون العلاج من إصابات في مستشفيات مختلفة.

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وقالت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية في منشور على "فيسبوك" إن 30 شخصا ما زالوا في المستشفى، مضيفة أن جهود الإنقاذ انتهت وتم تطهير الموقع.

وانهار المبنى المكون من طابقين، التابع لمدرسة "سانت أكاديمي" في حي بوسا بوجي بمنطقة جوس الشمالية بالولاية، خلال ساعات الدراسة حوالي الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش.

وانهيار الأبنية شائع في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان في ظل التراخي في تنفيذ اللوائح التي تنظم عمليات التشييد، بالإضافة إلى مواد البناء التي تكون دون المواصفات المطلوبة في كثير من الأحيان.