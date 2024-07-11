طهران تكشف عن "مفاوضات سرية" لكسر جمود المحادثات النووية

قال القائم بأعمال وزير الخارجية في إيران، علي باقري كني، إن بلاده ما زالت تجري محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن صحيفة "اعتماد ملي" الإيرانية، اليوم الخميس.

وجاء حديث باقري كني، عقب تصريحات لمتحدث باسم البيت الأبيض، يوم الإثنين الماضي، قال فيها، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران في عهد الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

ونقل صحيفة "اعتماد ملي" عن باقري كني قوله: "تجري محادثات غير مباشرة عبر عُمان، لكن عملية التفاوض سرية، ولا يمكن الحديث عن تفاصيلها".

وتبذل جهود لتهيئة "الأجواء الملائمة" للمفاوضات أمام الحكومة الإيرانية الجديدة، التي ستتولى مهامها في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعهد الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، الذي يتبنى نهجًا معتدلًا نسبيًّا، بانتهاج سياسة خارجية عملية، وتخفيف التوتر مع القوى الست الكبرى التي شاركت في المحادثات النووية المتوقفة الآن، لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

ومع ذلك، فإن السياسة الخارجية في إيران يقررها في نهاية المطاف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقبل الانتخابات الرئاسية، قال خامنئي الشهر الماضي، إن "الشخص الذي يعتقد أنه لا يمكن فعل أي شيء دون رضا أمريكا، لن يتمكن من إدارة البلاد بشكل جيد".

ويتولى بزشكيان منصبه في وقت يحتدم فيه التوتر في الشرق الأوسط؛ بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية؛ ما أدى إلى تفاقم الخلاف بين طهران وواشنطن.

وفي رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أكد بزشكيان مجددًا، يوم أمس الأربعاء، دعم طهران المستمر للفلسطينيين ضد "احتلال النظام الصهيوني".

ويشار إلى أن ميليشيا حزب الله الشيعية، وحركة حماس السنية، جزء من مجموعة من الفصائل المتحالفة مع إيران، فيما يعرف باسم محور المقاومة.