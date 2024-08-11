كشف تقرير لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن تغيّر في موقف حاكم مينيسوتا، تيم والز، المرشح لمنصب نائب الرئيس في حملة، كمالا هاريس، بشأن حق حمل السلاح في الولايات المتحدة، ما حدا بالبعض إلى وصفه بأنه "حرباء سياسية، يغيّر مواقفه للدفع بأجندته الشخصية".

ويضيف التقرير أنه بعد حوادث إطلاق النار الجماعي المتعددة في الولايات المتحدة، بما في ذلك إطلاق النار في المدارس، غيّر النائب تيم والز آنذاك وجهات نظره بشأن بعض قوانين الأسلحة الأكثر إثارة للجدل في عام 2017. والآن، بصفته زميل كامالا هاريس في الانتخابات، أثار موقفه القوي بشأن سلامة الأسلحة غضب الرابطة الوطنية للبنادق.

وفي أول خطاب له، قال حاكم مينيسوتا، تيم والز: "كيف يمكن لأطفالنا الذهاب إلى مدارسهم بحرية من دون القلق بأنهم قد يُقتلون رميا بالرصاص في صفوفهم".

ولم يكن والز دوما من المنددين بحمل الأسلحة، لكنه اليوم يقف إلى جانب هاريس ضد انتشار الأسلحة مع إقبال مصوتين من "الجيل زد"، الذين كبروا وهم يشهدون حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية.

ومنذ 12 عاما، من عام 2007 وحتى 2019، مثّل والز في مجلس النواب مقاطعة محافظة تحد مينيسوتا بآيوا جنوبا.

ومع خدمته في الحرس الوطني وحبه للصيد، كان والز على قائمة "أفضل 20 ساسيًّا لصالح الأسلحة" التي وضعتها مجلة "Guns and Ammo" لعام 2016.

ولكن مع تأرجح مينيسوتا للون الأزرق، أي لصالح الديمقراطيين، تغيّرت مواقف والز لتصبح أكثر تقدمية فيما يخص الأسلحة والتشريعات التي تحكمها خلال فترة ترشحه لمنصب حاكم مينسوتا وخلال توليه المنصب، وفق ما ذكرته الشبكة الأمريكية.

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من "A" إلى "F"

حظي والز بتقييم "A" من الاتحاد القومي للأسلحة "NRA" خلال فترة إعادة انتخابه في الأعوام 2010 و2012 و2014 و2016. أما عند ترشحه لمنصب حاكم مينيسوتا عام 2018، فقد حظي بتقييم "F"، بحسب مجموعة التحكم بالأسلحة "Everytown for Gun Safety".

وكان والز نفسه قد تطرق إلى تغير تقييمه لدى الاتحاد القومي للأسلحة، إذ قال في تغريدة في يوليو/ تموز: "إنه أمر صحيح، أنا من المحاربين القدامى، وأنا صيّاد وأنا أملك سلاحاً"، واستدرك: "لكني أيضا والد، ولسنوات عدة عملت معلّما، الأمر يتعلق بحماية الأطفال، كان لدي تقييم "A" من الاتحاد القومي للأسلحة. والآن وُضعت مباشرة نحو "F". ولم يقض ذلك مضجعي بتاتا".

وواجه والز بعض الانتقادات، من بينها على لسان راندي كوزوتش، من صندوق "Political Victory Fund" التابع للاتحاد القومي للأسلحة الذي وصفه بأنه "حرباء سياسية، يغيّر مواقفه للدفع بأجندته الشخصية".

وأضاف "في الكونغرس، كان والز يُنظر إليه كصديق لمالكي الأسلحة للحصول على دعم مقاطعته في أرياف مينيسوتا"، مشيرا إلى أنه "وعندما وضع عينيه على مناصب أخرى باع سكان مينيسوتا الملتزمين بالقانون، وروّج لأجندته المتطرفة للتحكم بالأسلحة التي شجعت المجرمين، وتركت المواطنين العاديين دون وسائل للدفاع عن أنفسهم".

والز يوضح

لكن والز شرح سبب تغير موقفه، وبالأخص في عام 2017، بعد أن تحوّل إطلاق نار في مهرجان موسيقي بلاس فيغاس إلى أكثر الحوادث دموية في التاريخ الأمريكي الحديث.

وحينها، تبرع والز بالمبالغ التي حصّلها من الاتحاد القومي للأسلحة، التي بلغت 18 ألف دولار، لصالح جمعية "Intrepid Fallen Heroes"، التي تُعنَى بمساعدة عائلات أعضاء الخدمة العسكرية الذين أُصيبوا أو قُتلوا.

وقال والز في منشور على "فيسبوك" بعد إطلاق النار في لاس فيغاس الذي وقع أثناء حملته الانتخابية لمنصب الحاكم: "بصفتي عضوا في الكونغرس، أؤيد تشريع فحص الخلفية الشامل، وأعارض تشريع حمل الأسلحة المخفية أمام الكونغرس، وأعارض التشريع الذي يهدف إلى الحد من القيود المفروضة على كواتم الصوت".

وأضاف "عندما أُصبِح حاكما لولاية مينيسوتا، سأعمل على ضمان تمرير مينيسوتا لتشريع فحص الخلفية الشامل. وسأدعم زيادة التمويل لخدمات الصحة العقلية ودعم القيود الإضافية التي تضمن أن مينيسوتا تُبقي الأسلحة بعيدة عن أيدي الأشخاص الخطرين".

وبعد بضعة أشهر، وبعد إطلاق نار جماعي آخر في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، أعرب والز عن دعمه لحظر الأسلحة الهجومية.

وفي مقال كتبه لصحيفة "ستار تريبيون" آنذاك، قال والز: "لقد استمعت جيدا للطلاب وأولياء الأمور ومسؤولي إنفاذ القانون والمعلمين والرياضيين وناجين من العنف المسلح في كل ركن من أركان مينيسوتا. وبينما لديهم وجهات نظر مختلفة، فقد سمعتهم جميعا يقولون شيئا واحدا بصوت عالٍ وواضح: "هذا يجب أن يتوقف".

وعمل والز على صياغة عمليات التحقق من الخلفية وتشريع "العلم الأحمر" الذي يُعنى بسياسات التنبيه للأشخاص الخطرين، باعتبارها ضمانات منطقية لا تتعارض مع التعديل الثاني في الدستور الأمريكي الذي يستعين به الأمريكيون المؤيدون لرفع السلاح في الدفاع عن حجتهم.

وقال جون فينبلات، رئيس منظمة "Everytown for Gun Safety"، لشبكة "سي بي إس" إن والز "دليل حي على أن امتلاك الأسلحة بشكل مسؤول ودعم قوانين سلامة الأسلحة المنطقية يسيران جنبا إلى جنب".

وأضاف فينبلات "على مدار العقد الماضي، انضم والز إلى عدد لا يُحصى من مالكي الأسلحة الآخرين في رفض كذبة جماعة ضغط متطرفة بشكل متزايد تقول إن قوانين سلامة الأسلحة الأساسية غير متوافقة مع التعديل الثاني".

وأكد أنه بدءا "من التوقيع على حزمة شاملة من مشاريع قوانين سلامة الأسلحة إلى التبرع بمساهمات سابقة من الاتحاد الوطني للأسلحة إلى منظمة خاصة بمحاربيه القدامى، أثبت الحاكم والز أنه لا يخشى الوقوف في وجه جماعات الضغط المؤيدة للأسلحة".