ألمانيا تبرم عقدا بـ2.5 مليار دولار مع إيرباص لتطوير "الاتصالات العسكرية"

أبرمت القوات المسلحة الألمانية عقدا بقيمة 2.5 مليار دولار مع شركة إيرباص، لبناء الجيل المقبل من أقمار الاتصالات العسكرية "ساتكوم بي دبليو 3"، وفقا لموقع "سبيس نيوز".

وأوضح الموقع، أن "العقد يتضمن تصميم إيرباص واختبار وتسليم قمرين صناعيين عسكريين جديدين للاتصالات في المدار الأرضي، وكذلك يشمل تحديث محطات الاستقبال الأرضية الحالية لتشغيل الأقمار الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى الخدمات التشغيلية لمدة 15 عاماً مع إمكانية التمديد".

ويعتمد الجيل الجديد من أقمار إيرباص الصناعية على منصة "يوروستار نيو"، على أن يبلغ وزنها نحو 6 أطنان مترية؛ ما يعزز قدرتها على مواكبة التغيرات الرقمية وسرعة نقل البيانات المطلوبة، كما أنها تحتوي على أحدث التقنيات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للدفاع والفضاء مايكل شويلهورن:"بعد نجاح المرحلة الثانية من برنامج ساتكوم بي دبليو، الذي نقدمه منذ عام 2009، يعزز هذا العقد الأخير شراكتنا الإستراتيجية مع الجيش الألماني، ويزودهم باتصالات عسكرية آمنة ومعززة إلى حد بعيد".

وأضاف أن "الشراكات طويلة المدى ضرورية لضمان السيادة والقدرة الأساسية، وحماية قواتنا المسلحة في البيئة الجيوسياسية غير المستقرة بشكل متزايد".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من طلب وزارة الداخلية الألمانية ما يصل إلى 44 طائرة مروحية من طراز إيرباص إتش 225 للشرطة الفيدرالية، على أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات في عام 2029.

وستحل المروحيات إتش 225 محل نظيراتها إتش 155، وإيه إس 332 التي كانت في الخدمة مع الشرطة الفيدرالية الألمانية لأكثر من 20 عاماً، كما تضمنت الصفقة انتقالاً سلساً للطيارين وأفراد الصيانة، من خلال وسائل التدريب التي ستوفرها شركة إيرباص.