logo
العالم

ألمانيا تبرم عقدا بـ2.5 مليار دولار مع إيرباص لتطوير "الاتصالات العسكرية"

ألمانيا تبرم عقدا بـ2.5 مليار دولار مع إيرباص لتطوير "الاتصالات العسكرية"
من بناء قمر صناعي سابق في إيرباصالمصدر: (أ ف ب)
ترجمات
ترجمات
06 يوليو 2024، 8:32 ص

أبرمت القوات المسلحة الألمانية عقدا بقيمة 2.5 مليار دولار مع شركة إيرباص، لبناء الجيل المقبل من أقمار الاتصالات العسكرية "ساتكوم بي دبليو 3"، وفقا لموقع "سبيس نيوز".

وأوضح الموقع، أن "العقد يتضمن تصميم إيرباص واختبار وتسليم قمرين صناعيين عسكريين جديدين للاتصالات في المدار الأرضي، وكذلك يشمل تحديث محطات الاستقبال الأرضية الحالية لتشغيل الأقمار الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى الخدمات التشغيلية لمدة 15 عاماً مع إمكانية التمديد".

ويعتمد الجيل الجديد من أقمار إيرباص الصناعية على منصة "يوروستار نيو"، على أن يبلغ وزنها نحو 6 أطنان مترية؛ ما يعزز قدرتها على مواكبة التغيرات الرقمية وسرعة نقل البيانات المطلوبة، كما أنها تحتوي على أحدث التقنيات.

أخبار ذات علاقة

مستقبل الطائرات العمودية.. "إيرباص" تكشف عن مروحية هجينة‎ (صور)

 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للدفاع والفضاء مايكل شويلهورن:"بعد نجاح المرحلة الثانية من برنامج ساتكوم بي دبليو، الذي نقدمه منذ عام 2009، يعزز هذا العقد الأخير شراكتنا الإستراتيجية مع الجيش الألماني، ويزودهم باتصالات عسكرية آمنة ومعززة إلى حد بعيد".

وأضاف أن "الشراكات طويلة المدى ضرورية لضمان السيادة والقدرة الأساسية، وحماية قواتنا المسلحة في البيئة الجيوسياسية غير المستقرة بشكل متزايد".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من طلب وزارة الداخلية الألمانية ما يصل إلى 44 طائرة مروحية من طراز إيرباص إتش 225 للشرطة الفيدرالية، على أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات في عام 2029.

وستحل المروحيات إتش 225 محل نظيراتها إتش 155، وإيه إس 332 التي كانت في الخدمة مع الشرطة الفيدرالية الألمانية لأكثر من 20 عاماً، كما تضمنت الصفقة انتقالاً سلساً للطيارين وأفراد الصيانة، من خلال وسائل التدريب التي ستوفرها شركة إيرباص.

 

ألمانيا

أخبار ذات صلة

الانتخابات البريطانية.. ترامب يهنئ "صديقه العزيز" ويتجنب ستارمر
الانتخابات البريطانية.. ترامب يهنئ "صديقه العزيز" ويتجنب ستارمر
يمينًا ويسارًا ووسطًا.. لماذا تتجه الحياة السياسية الفرنسية إلى "التطرف"؟
يمينًا ويسارًا ووسطًا.. لماذا تتجه الحياة السياسية الفرنسية إلى "التطرف"؟
حسابات معقّدة في الجولة الثانية للتشريعية الفرنسية
حسابات معقّدة في الجولة الثانية للتشريعية الفرنسية
ما بين الطموح وواقع النظام.. مشهد سياسي معقَّد يواجه بزشكيان
ما بين الطموح وواقع النظام.. مشهد سياسي معقَّد يواجه بزشكيان
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC